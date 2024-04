Fødselsrekord med assistert befruktning og donorsæd

De har tall som strekker seg tilbake til 2007, og det siste tallgrunnlaget, som omfatter året 2021, er nå klart.

Behandlinger med donorsæd som ble utført i 2021 har gitt 634 barn, opplyser direktoratet i en pressemelding. Samtidig viser deres tall at behandlinger med assistert befruktning utført i 2021, ga opphav til 3279 barn.

– Tallet på fødte barn etter behandling med assistert befruktning utført i 2021, er det høyeste tallet vi har registrert, skriver direktoratet.

644 barn ble født etter behandling med donorsæd eller donoregg.

– Vi tror økningen delvis skyldes at enslige kvinner kunne få assistert befruktning fra 1. juli 2020, samt at det ikke var mulig å reise utenfor Norge for behandling i deler av koronapandemien, sier Anne Fours i avdeling for legemidler og biomedisin i Helsedirektoratet.