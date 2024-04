I talen til partiets landsstyre lørdag formiddag, gikk KrF-lederen i rette med den usikkerheten som skapes om kjønn blant barn i skolen.

– Det bør være nasjonale retningslinjer for hvordan spørsmål rundt kjønn snakkes om i skole og barnehage, sa Bollestad.

Nå blir det stortingsbehandling av tematikken: KrF vil fremme et representantforslag, varslet Bollestad. Det betyr at andre partier også må forholde seg til spørsmålet gjennom komitebehandling og avstemning i Stortinget.

– KrF vil foreslå i Stortinget at Rosa kompetanse-kursene for skole- og barnehageansatte skal erstattes med kurs i regi av offentlige institusjoner som sikrer en faglig forsvarlig og kunnskapsbasert undervisning med romslige rammer for kjønnsrollene.

«Hvorfor skal små unger ta stilling til hvilket kjønn de har?»

I talen tok hun et oppgjør med forestillinger – og undervisning:

– Jeg har møtt flere foreldre som er bekymret for at skole og helsepersonell gjør unger usikker på eget kjønn.

– Trenger virkelig unger i barnehagen å bli stilt spørsmål om hva slags kjønn de føler seg som? Hvorfor skal små unger ta stilling til hvilket kjønn de har? Kan ikke unger få være unger, uten å ta voksendebatten inn i barnehagen, var budskapet fra KrF-lederen.

Rosa Kompetanse skal ikke «ha fritt leide»

Hun fastslo at skole og barnehage skal være trygge arenaer for alle barn – hvor de får være den de er og utvikle seg i sitt tempo.

– Da må vi være trygge på at informasjonen som gis og måten ungene stiller spørsmål ikke bidrar til mer usikkerhet, sa Bollestad.

Og derfor bør undervisning og informasjon være utviklet av det offentlige.

– Interesseorganisasjoner som Rosa Kompetanse kan ikke få fritt leide inn til lærere og barnehagelærere med sine meninger rundt dette spørsmålet, var meldingen fra Bollestad.





Saken oppdateres