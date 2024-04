KrFs drama for å reise seg handler om å kapre nye – og hente tilbake gamle velgere. Ellers kan partiet igjen havne under sperregrensen på fire prosent og stå uten kraft i norsk politikk.

Etter langt internt arbeid, grundige analyser av tall og utallige møteøkter, passerer skissen for en offensiv KrFs landsstyre i helgen.

– Grepene er kjempeavgjørende for oss, sier Bollestad.

Partilederen og generalsekretær Ulfsten deler nå satsingen og målgruppene med Vårt Land. KrF skal få verdibevisste velgere i spesielt tre velgergrupper på kroken.

En av dem er altså unge menn.

– Det kan være den yngre næringslivsorienterte personen som mener verdier må skapes og synes det må være fullt lovlig å mene at det bare finnes to kjønn, forklarer Bollestad.

Skal heie på næringsfolkene «som ikke flytter til Sveits»

Slike velgere finnes i Høyre – og Senterpartiet. Men spesielt Frp har vært en vinner blant yngre menn, som blant annet reagerer på at ytringsrommet for konservative verdier er blitt for trangt.

– For vår del gir det mening å betegne målgruppen som «moderat konservative» eller «verdibevisste», påpeker Ulfsten.

Vel så viktig er det å løfte frem den næringspolitikken som kan fenge i denne gruppen. Og knuse bildet om at KrF bare vil bevilge midler, uten også å skape dem. Der er partiet alt i gang.

– Vi har hatt næringslivsmøter over det ganske land, sier Bollestad.

– Vi møter mange som er litt på utsiden av KrF og som er opptatt av Hans Nielsen Hauge-verdiene. Det er ikke de folkene som flytter til Sveits, men de små som bygger samfunn rundt seg. Dem skal politikken vår legge til rette for, utdyper partilederen.

Skal tale tøffere for unge kvinner – som vil rigge livet selv

Men partiet kvesser også profilen for å sikre to andre viktige målgrupper:

Litt eldre kvinner – sånn 60 år og oppover – som er sosialt engasjerte, opptatt av omsorg, trygghet og det å ta vare på de svakeste. For KrF er dette en «kjent» målgruppe, men partiet skal styrke seg i den.

Mødre midt i småbarnsfasen – som ønsker at politikken skal legge til rette for dem når de velger tid til barna. Dette er kvinner som vil forme livet sitt selv, ser for seg lang tid i yrkeslivet senere, men som ikke vil la seg stemple som umoderne av venstresiden.

MÅLGRUPPER: Kvinner 60 pluss» og unge mødre - like mye som unge menn er det disse målgruppene som leder Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten vil styrke KrF i. (Erlend Berge)

Dasker til mot venstresiden: «Rigide» mot unge kvinner

Bollestad og partiet har tenkt å ta kampen for disse kvinnene:

– De opplever at man skal være mor på alle nivåer – som om man ikke har en jobb. Vi må gi disse kvinnene fleksibilitet og tillit mens de har små barn. Foreldre ber om mer tid til barna – det må vil lytte til, sier hun og legger til:

– Venstresidens rigide holdning i møte med unge kvinner og menn holder ikke mål. Punktum.

KrF-lederen tar oppgjør med påstanden om at KrF vil sende «mor tilbake til kjøkkenbenken» og plasser KrF på ytterkant i politikken.

– KrF er ikke der, skal ikke være der – og har aldri vært der, sier Bollestad.

Skal være litt mer tøffing mot krim også

I hverdagspolitikk og på debattscener skal særlig disse temaene stå på menyen:

Forsikringer om et trygt helsevesen gjennom hele livet.

Familiesatsinger – også det at barn kan få lære på egne premisser i skolen.

Lokalt forankret næringsliv skal altså heies frem.

Men KrF skal også tydeligere kjempe for trygghet i hverdagen og mot en kriminalitet som ofte er koblet til ruspolitikk.

GENERAL: Ingunn E. Ulfsten har siden mai i fjor vært KrFs generalsekretær. Hun er toppsjef i en organisasjon som nå rigges for skjebnevalgkamp i 2025. (Erlend Berge)

Vil hanke inn frustrerte velgere fra Sps vakt i regjering

Bollestad forsikrer at KrF uansett skal være opptatt av «hele livene til folk». Men KrF tror også at nye trender kan være på partiets side akkurat nå.

– I Europa og verden ellers er det stabile blitt ustabilt. Og her har KrF stabile verdispørsmål som vi lenge har stått for. Samtidig er rommet for ytringsfrihet blitt mindre. Det er noe mange unge reagerer på.

I det hjemlige landskapet tror Bollestad at «verdibevisste høyrefolk» kan oppdage at KrF står alene om verdisaker som også er viktige for dem. Også i Sp tror hun partiet har velgere å vinne.

– Det er på Sps vakt i regjering en av de store verdisakene – endringer i abortloven – kommer. Og nå ser det i tillegg ut til at fristilte i Frp kan sikre en ny lov, bemerker hun.

---

Ruster for styrkeprøve

Fredag og lørdag avvikler KrF landsstyremøte. Der er partiets nye strategiplan blant de viktigste sakene.

Den handler om å vinne seg over sperregrensen på fire prosent i september 2025. Men planen skal også ruste KrF til en stabil oppslutning over dette nivået også i 2027 og 2029.

Planen handler ikke bare om profilsatsinger. Også organisasjonen skal rustes for styrkeprøven.

---

Slik har KrF jobbet for å vende katastrofen ryggen

For KrF tikker tiden uansett mot et drama: stortingsvalget i september neste år. Forrige valg ga partiet katastrofale 3,8 prosent og bare tre stortingsrepresentanter.

Men etter lokalvalget i fjor høst har KrF flere måneder sett det symbolske firetallet i gjennomsnitt av gallupene. Det gir generalsekretær Ulfsten håp.

Siden lokalvalget har KrF hatt et maratonløp med evalueringer, analyser og systematisk dokumentasjon. Gjennom dette arbeidet mener man altså å finne vekstmulighet blant unge, mannlige velgere.

Må hente nye – generalsekretæren har nøtt å knekke

Sentrale organer er samsnakket om de tre profilgruppene. Og KrF-organisasjonen skal nå gjøres i stand til å jakte velgerne som avgjør fremtiden.

– Skal KrF vokse og ligge stabilt over sperregrensen, må vi hente nye velgere. Eller få flere ned fra gjerdet. Og så må vi knekke nøtten med «valgomatvelgerne», sier Ulfsten.

Velgersvar i medienes valgomater har ved flere valg forbløffet KrF-apparatet:

– Det er helt tydelig at mange finner enighet med KrF i saker, men ikke nødvendigvis finner KrF som sitt parti, påpeker Ulfsten.

Partileder Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF. (Erlend Berge)

Men vil KrF fortsatt snakke om de klassiske verdisakene?

Frem til valget blir det derfor en utfordring å «knekke myter» om partiet, tror hun.

– Vi mener jo at det er en myte at KrF ikke har vært opptatt av verdiskaping. Vi står egentlig i en «Hans Nielsen Hauge-tradisjon» og dermed er det viktig og naturlig å få snakket dette frem, sier Ulfsten.

KrFs gullkort foran valg er at de har høyere andel lojale velgere enn andre. Men undersøkelser har også vist at grunnfjellet er klart konservativt i klassiske verdisaker som eksempelvis abort.

– Noen vil kanskje frykte at KrF fremover slutter å snakke om de klassiske kampsakene, Bollestad?

– KrF er og skal fortsatt være det fremste verdipartiet i norsk politikk. Samtidig har KrF også bredde: Være et relevant parti for vanlige folk å stemme på, også for dem uten som ikke har medlemskap i kirke eller bedehus. Selv på venstresiden finnes det dem som mener at mange av de viktige verdisakene ikke skal gå under radaren, svarer Olaug Bollestad.