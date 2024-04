Helge André Njåstad (Frp) leder Stortingets justiskomité. Han er svært lite fornøyd med Justisdepartementets behandling av Jødisk museum.

– Jødenes situasjon i Norge i dag, har ikke vært verre enn siden 40-tallet. Antisemittismen blomstrer og PST advarer stadig om hatet de frykter vil resultere i terrorattentat. Jeg vil derfor innstendig be justisministeren om å vurdere søknaden fra jødisk museum på nytt.

Også i Rødt vekker avslaget om å gi støtte til forbedret sikkerhet ved Jødisk museum sterke reaksjoner.

– Det synes jeg er skremmende. Vi vet at antisemittisme dessverre er et problem, og at norske jøder er en veldig utsatt minoritet. Staten og samfunnet har en plikt til å beskytte minoriteter mot trusler, noe slike sikringstiltak som Jødisk museum ber om kan bidra til. Må det skje en alvorlig hendelse før en søknad om slike tiltak godkjennes? Det kan umulig være tilfellet, sier justispolitisk talsperson Tobias Drevland Lund til Vårt Land.

TALSMANN: Tobias Drevland Lund er stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson i Rødt. (Ihne Pedersen)

Trenger å styrke sikkerheten

Tirsdag fortalte Vårt Land at Jødisk museum sendte en søknad til Justisdepartementet i desember, der de ba om 4,5 millioner kroner for å øke sikkerheten. Konkret ønsker museet å montere fysiske hindringer og forbedre kameraovervåkningen.

I februar avslo Justisdepartementet søknaden og ba Jødisk museum om å søke råd hos Oslo-politiet og heller kontakte Kulturdepartementet.

Staten og samfunnet har en plikt til å beskytte minoriteter mot trusler, noe slike sikringstiltak som Jødisk museum ber om kan bidra til — Tobias Drevland Lund, Rødt

Styreleder overrasket over avslag

Jødisk museum klaget på avslaget og ba om et møte med justisminister Emilie Mehl (Sp). Departementet avslo.

– Vi er svært overrasket over den manglende politiske viljen til å etterkomme vår søknad om penger til sikkerhetstiltak, sa Rolf Golombek til Vårt Land tirsdag. Han er styreleder i Jødisk museum i Oslo.

I februar gikk PST ut og sa at «trusselen mot israelske og jødiske mål vil være skjerpet som følge av krigen mellom Israel og Hamas.

Det er snakk om et svært lite beløp, som faktisk betyr mye for jødenes sikkerhet konkret, men også for demokratiets legitimitet spesielt — Helge Andre Njåstad (Frp), leder Stortingets justiskomité

«Den mest truede og utsatte minoriteten i Norge»

Justisdepartementets svar provoserer justiskomiteens leder:

– Justisminister Mehl vil ikke sikre jødisk museum og hun nekter til og med å møte dem. Det mener jeg er respektløst ovenfor den mest truede og utsatte minoriteten i Norge.

Rødts Drevland Lund sier seg enig med museets styreleder.

– Jeg er i likhet med Rolf Golombek overrasket, og må si at jeg er skuffet. Det er gode grunner til at de ønsker slike sikringstiltak, og det finnes dessverre flere eksempler på at slike tiltak er helt nødvendige.

SA NEI: Justisminister Emilie Mehls (Sp) departement gav avslag da Jødisk museum søkte om ekstra penger for å styrke sikkerheten på museet. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Rødt og Frp ber Mehl møte Jødisk museum

Rødts talsperson finner det er rart at Justisdepartementet sier at det ikke finnes støtteordninger.

– Vi vet at andre tidligere har fått slike midler, slik som etter terrorangrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum i 2020. Jeg håper Justisministeren vil svare på hvorfor det ikke lenger finnes en slik pott med midler, siden det åpenbart fantes for få år siden.

Rødts Drevland Lund sier seg enig med Frps Njåstad og ber Justisdepartementet og Sp-statsråd Mehl om å invitere Jødisk museum til et møte.

– Jeg er opptatt av at denne saken må få en løsning som Jødisk museum kan være komfortable med. Det er snakk om et svært lite beløp, som faktisk betyr mye for jødenes sikkerhet konkret, men også for demokratiets legitimitet spesielt, mener Njåstad.

Departement ber museet kontakte Oslo-politiet

Justisdepartementet svarte Vårt Land tirsdag at saken ligger under Kultur- og likestillingsdepartementet «så Justis- og beredskapsdepartementet henviser dit». Kulturdepartementet besvarte onsdag ikke Vårt Lands spørsmål.

Onsdag ettermiddag sender kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet en e-post til Vårt Land der de beklager at Vårt Land ble henvist til Kulturdepartementet, for så å gi følgende kommentar til saken:

«Politiet er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten i Oslo. Det jødiske museum i Oslo får bevilgninger over statsbudsjettet fra Kultur- og likestillingsdepartementet, dette disponerer de fritt innenfor rammene til ordningen. Det er ikke en egen støtteordning for fysisk sikring av museer under Justis- og beredskapsdepartementet. Politiet og PST har ekstra høy oppmerksomhet på sikkerhetsutfordringer i Norge knyttet til konflikten på Gaza. Det jødiske museum i Oslo er også omfattet av dette. Vi oppfordrer dem om å ta kontakt med Oslo politidistrikt.»