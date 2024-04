Jente ble kledd naken og fotografert på kristen skole

En jente ble kledd naken og fotografert i beruset tilstand på en kristen internatskole. Nå er to unge menn tiltalt for fremstilling av seksualiserte bilder av barn.

Det var før sommeren i fjor at to gutter på 18 og 19 år skal ha tatt med en 16 år gammel jente med på et rom på skolens internat. 16-åringen skal ha vært sterkt beruset.

Ifølge tiltalen skal én av de tiltalte tatt flere bilder av 16-åringen mens hun sov, mens den andre tiltalte stod ved siden av henne i bar overkropp.

Saken er omtalt i flere andre medier.

Én av de tiltalte erkjenner straffskyld

Den tiltalte som skal ha tatt bildene vil erkjenne straffskyld for forholdet når saken kommer opp for retten, opplyser advokat Bjørge Usterud Tveito til Vårt Land.

Den tiltalte ønsker at saken skal gå som tilståelsessak, opplyser han.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen ha sendt bildene til en annen venn. Advokaten avviser imidlertid at han skal ha bidratt til spredning av bildene.

19-åringen er tiltalt for å ha medvirket ved å unnlate å hindre 18-åringen i å fotografere offeret.

Han nekter straffskyld, opplyser hans advokat Nils Anders Grønås.

Politiadvokat Bernt Olav Bjørge opplyser at strafferammen for brudd på straffelovens paragraf 311, som omhandler fremstilling av bilder som seksualiserer barn, er bøter eller fengsel inntil tre år. Han vil imidlertid komme tilbake til den konkrete straffepåstanden under rettssaken som er planlagt i tingretten 20. august i år.

Rektor: – Stygg og kjedelig sak

Rektor ved den aktuelle skolen opplyser til Vårt Land at de to siktede var elever på siste året i fjor, og er derfor ikke lenger elever på skolen.

De to skal også ha blitt utvist fra skolens internat i etterkant av episoden.

Skolen har samarbeidet med politiet i saken, og rektor mener det er naturlig at saken forteller i rettssystemet.

– Det er dessverre slikt som kan oppstå i ungdomsmiljøer. Det er stygg og kjedelig sak, særlig for den som har blitt utsatt for dette, og for dem som har rotet seg opp i dette, sier rektor.