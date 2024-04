Tre personer skutt under id-feiring i Philadelphia

Politiet har ikke sagt at det er noe som tyder på at selve id-markeringen var mål for skytingen.

– Vi er veldig, veldig heldige som ikke har flere skutte og ingen drepte, sier politimester Kevin Bethel.

Flere titall politifolk rykket ut til åstedet i Parkside-området i byen da det ble åpnet ild midt på dagen. Rundt 1000 mennesker var i parken, og det ble hørt rundt 30 skudd, ifølge Bethel.

– Det vi vet, er at det synes å være to fraksjoner i parken som utvekslet skudd, sier Bethel.

Blant de tre sårede er en 15-åring som ble skutt i en arm og et bein av politiet. Fem mennesker ble pågrepet, inkludert tenåringen, og det ble beslaglagt fem våpen, ifølge politiet.

– Id skal alltid være en tid for glede for våre muslimske naboer. Jeg sørger for alle muslimer i Philadelphia som fikk feiringen ødelagt av volden i dag, skriver Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro på X.