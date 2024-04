Kjent koranbrenner pågrepet i Norge – skal utvises til Sverige

Momika ble pågrepet av norsk politi 28. mars etter å ha kunngjort overfor svenske medier at han ville søke asyl i Norge. Siden den gang har han sittet på utlendingsinternat på Trandum i påvente av å bli utvist.

– En utsendelse vil finne sted så snart det formelle og praktiske er på plass, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Irakeren har vært profilert i mediene på grunn av sine gjentatte koranbrenninger Sverige. Norske myndigheter vil sende han tilbake til nabolandet, der han først fikk oppholdstillatelse, ettersom de mener han utgjør en sikkerhetsrisiko her til lands, skriver Filter Nyheter.

Utgjør nasjonal trussel

Irakeren mener imidlertid at utvisningsvedtaket nærmest er en dødsdom. Under en asylregistrering forrige uke sa han at norske myndigheter ville bidra til at han ble drept ved tilbakelevering til Sverige, ifølge tingrettskjennelsen

Utlendingsdirektoratet er ventet å be Sverige om å ta Momika tilbake med begrunnelse i Dublin-avtalen, der hovedregelen er at en asylsøker som har søkt i et annet avtaleland blir utvist dit.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa dagen etter pågripelsen av Momika at han utgjør «en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

Utvist og utsatt

Momika har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen i Sverige og er formelt utvist fra landet. Samtidig er det ikke mulig å returnere ham til Irak, og han har derfor midlertidig opphold i Sverige, ifølge kjennelsen.

Irakeren er et uttalt angrepsmål for islamister, og analysen fra norske sikkerhetsmyndigheter skal ha vært at selv et kort opphold vil kunne lede til at mulige terrorister feilaktig forbinder Norge med Momika, skriver Filter Nyheter.

Koranbrenningene har utløst et massivt trusselbilde mot Momika og sikkerhetsopplegget rundt ham alene har kostet svenske myndigheter et millionbeløp.