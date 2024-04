Etter først å ha mottatt en trussel mot Stortinget tirsdag kveld, kom en ny trussel mot nasjonalforsamlingen i Oslo sentrum i 10-tiden onsdag.

Den første ble oppfattet som ikke alvorlig, mens den andre i 12-tiden onsdag fortsatt er uavklart. Politiet vet ikke om det er en sammenheng mellom truslene.

Ettersom politiet ikke kunne si om bombetrusselen var reell, valgte de å iverksette tiltak for å beskytte nasjonalforsamlingen. Klokken 12.32 forteller politiet at det er trygt å ferdes, og at Stortinget åpner og har vanlig drift, ifølge NTB.

– Situasjonen er avklart i forhold til de operative tiltakene, sier innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt.

Det er fremdeles ikke kjent hvem som fremsatte trusselen, men politiet vurderer nå at det er trygt å ferdes i og rundt Stortinget i Oslo sentrum.

«Ikke gå til Stortinget klokken 10»

En av truslene kom klokken 16.04 tirsdag på diskusjonsforumet 4chan, melder Aftenposten.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen», skrev en anonym bruker.

Sikkerhetssjef ved Stortinget, Pål Munck, bekrefter at det var Stortinget som fanget opp meldingen fra 4chan, og at det var de som videresendte meldingen til politiet.

– En trussel mot demokratiet

– Alle trusler er uakseptable. Men når det kommer en trussel mot Stortinget, er det en trussel mot demokratiet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Mehl sier at hun har tillit politiets håndtering av saken, og at det har gått som vanlig inne på Stortinget, hvor den ukentlige spørretimen er avholdt.

Vårt Lands journalist på Stortinget forteller at alt går fredelig for seg, og at spørretimen fortsetter som vanlig – med flere statsråder til stede.

– Snappet opp i SoMe

Leder i Stortingets sikkerhetsseksjon Pål Munck sier til Aftenposten at trusselen ble snappet opp i et sosialt medium.

– PST er kjent med situasjonen. Vi jobber nå sammen med Oslo politidistrikt for å få avklart dette her, og vi bistår politiet ved behov, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

Det er sendt en SMS fra administrasjonen til ansatte på Stortinget der de opplyser om situasjonen.

– Trygt på innsiden

Like før klokken 11.30 – nesten to timer etter meldingen om trusselen kom – sier Pål Munck, som er ansvarlig for Stortingets sikkerhet, at situasjonen ikke har endret seg.

– Vi vet ikke hva trusselen er. Situasjonen er fortsatt uklar, og det betyr at vi ikke har kunnskap om trusselen, nøyaktig hvor og når og hvordan denne trusselen skal ha materialisere seg, sier han.

Han understreker at det er trygt inne på Stortinget, men at situasjonen utenfor er uklar.

Erna Solberg stengt ute

Høyre-leder Erna Solberg var ikke på Stortinget da meldingen om bombetrusselen kom, og ble dermed holdt utenfor bygget tirsdag formiddag.

Dagbladet spør om hun synes trusselen er skremmende.

– Ja, og det er viktig at politiet er til stede og tar forholdsregler, men de fleste av disse truslene er jo fra folk som forsøker å skape skremsel uten at det ligger noe bak. Men det kan vi ikke vite når det er, og derfor er det viktig at politiet er til stede, sier hun til avisen.

Under spørretimen

Meldingen om trusselen kom midt under Stortingets spørretime. Litt etter klokken 10.30 fikk publikum beskjed om å forlate salen, ifølge Dagbladet.

Stortingets spontanspørretime går ellers som normalt, og blir strømmet på Stortingets nettsider.

Blant deltakerne i spørretimen er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap).

Kollektivtrafikken påvirkes

Kollektivtrafikken er også stanset i området, og både bussen og trikken forbi Stortinget påvirkes.

– Trusselen påvirker trikken og bussen i Stortingsgata og Prinsens gate. Det er fire busslinjer og to trikkelinjer som berøres, opplyser pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til ABC Nyheter.