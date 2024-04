Norge om Nato-fond til Ukraina: – Fornuftig

– Dette er kloke og gode forslag for å gjøre støtten til Ukraina mer bærekraftig og effektiv. For Ukraina er det også et tydelig steg på veien mot et Nato-medlemskap, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap).

Han representerer Norge på Natos utenriksministermøte i Brussel onsdag.

100 milliarder euro tilsvarer nærmere 1200 milliarder kroner. Norges andel av dette kan komme opp imot 200 milliarder kroner.

– Flytte fokus

Det er Nato-sjefen selv som skal ha lagt fram forslaget, som har sirkulert blant alliansens medlemsland de siste dagene.

Situasjonen på slagmarken i Ukraina er nå så alvorlig at støtten til Ukraina må trappes opp og forankres i Nato, slik at den ikke påvirkes av omskiftelige politiske vinder, mener Stoltenberg.

– Vi må flytte fokus fra kortsiktige løfter om støtte til langsiktige forpliktelser, sier han.

– Å gjøre mer under Natos ledelse vil gjøre støtten mer effektiv. Vi trenger mer og friske penger til Ukraina. Og vi trenger det i årevis framover, sier Stoltenberg.

Et eventuelt vedtak om et slikt fond blir tatt på toppmøtet i juli.

Fondet er også ment som en tydelige advarsel til Russlands Vladimir Putin om at Nato ikke har noen planer om å gi opp støtten til Ukraina.

Linjeskifte

Forslaget innebærer imidlertid et kraftig linjeskifte for Nato.

For å sikre mest mulig avstand mellom Nato og krigen i Ukraina, har koordineringen av militærstøtten til nå vært overlatt til medlemslandene.

Vad Petersson frykter imidlertid ikke at Russland kan bruke Natos økte rolle som argument i krigen.

– Moskva har i månedsvis, for ikke å si årevis, hevdet at de er i krig med Nato og Vesten, sier han.

Natos «Nansen-pakke»

Forslaget kan minne om det norske Nansen-programmet, der 75 milliarder kroner er satt av til Ukraina, fordelt på fem år.

– For oss i regjeringen var det et veldig viktig poeng å få Stortinget til å forplikte seg til et femårig program. Og i alle våre samtaler med Zelenskyj (Ukrainas president, red.anm.) og hans folk er det alltid det de trekker fram. Og da er det veldig fint å se at det er flere som legger seg på den flerårige linjen, sier Vad Petersson.

Samtidig betyr dette at penger som er avsatt til Nansen-programmet, kan gå til det nye Nato-fondet som en del av Norges bidrag, sier statssekretæren.

Støttes av flere

En rekke land uttrykte onsdag støtte til Stoltenbergs planer. Blant dem er Danmark, mens Natos ferskeste medlem, Sverige, er «forsiktig positiv», ifølge utenriksminister Tobias Billström.

Tyskland mener det er «essensielt» å bygge opp en troverdig og langsiktig struktur rundt støtte til Ukraina.

Estland går enda lenger og mener at alle Natos medlemsland skal sette av 0,25 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til Ukraina.

Stoltenbergs forslag innebærer også at USA overlater ledelsen av Ukraine Defense Contact Group, også kalt Ramstein-gruppa, til Nato.