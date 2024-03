Pave Frans ledet påskegudstjeneste i Peterskirken

Paven, kledd i hvitt, ankom Peterskirken i rullestol kort tid før gudstjenesten skulle begynne. Langfredag måtte paven droppe den tradisjonelle langfredagsmessen på grunn av helsen, noe som ble gjort kjent kun kort tid før arrangementet skulle begynne.

Tidligere påskeaften bekreftet Vatikanet at paven ville lede gudstjenesten i Peterskirken.

Tusenvis av pilegrimer fra hele verden hadde møtt opp for å delta i gudstjenesten. Kirken ble lagt i mørke for å markere Jesu overgang fra død til liv. Så skulle paven holde en preken og døpe åtte voksne.

En kilde i Vatikanet sier til nyhetsbyrået AFP at det ikke er noen store bekymringer rundt helsen til den 87 år gamle paven, og at avlysningen langfredag kun ble gjort for å være føre var.