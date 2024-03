Melder om økt pågang i påskeuken: – Mange har dårlig råd

1. påskedag er en rekke frivillige i gang med å stelle i stand til festmåltid når Bymisjonssenteret inviterer til gjestebud i Tøyenkirken i Oslo.

– Vi har alltid mange gjester i høytidene når andre ting er stengt, men vi opplever mer pågang i år enn tidligere, sier Olav Lægdene, virksomhetsleder i Bymisjonssenteret.

I etasjen under kirkerommet dekker frivillige bord med stettglass og påskeliljer, mens det på kjøkkenet forberedes lammeskank til 200 gjester. De sørger også for å ha litt ekstra mat i bakhånd, i tilfelle det kommer flere.

– Påsken handler om at livet seirer over døden og at kjærligheten var vunnet. Det er flott å kunne konkretisere det ved å invitere folk som strever i hverdagen til et festmåltid.

DYRTID: – Vi merker at folk har dårlig råd, og har hatt det over tid, sier Olav Lægdene. (Herman Frantzen)

I Tøyenkirken, som drives av Kirkens Bymisjon, har de tradisjon for å ha gjestebud i stedet for påskedagsgudstjeneste.

– I dag blir det kirkelige uttrykt gjennom handling, sier han.

Merker at mange har dårlig råd

Før påske meldte NRK at Fattighuset i Oslo må holde stengt i påsken. Årsaken er at de ikke får inn nok overskuddsmat til butikkene. Styreleder i Fattighuset mener matmangelen skyldes at flere velger å kjøpe rabatterte datovarer i butikken.

Også Frelsesarmeen får mindre overskuddsvarer på landsbasis, og opplyser at de i større grad må betale for matvarer selv.

Samtidig melder Røde Kors at 45 prosent av landets barnefamilier har dårligere råd i påskeferien i år enn tidligere.

Vi merker at folk har dårlig råd, og at de har hatt det over tid. — Olav Lægdene

På Bymisjonssenteret, som har vært åpent hele påsken, har opplevd større pågang enn vanlig fra noen av dem som sliter mest.

– Det har vært mye trøkk. Vi merker at andre lavterskeltilbud er stengt, og at mange har dårlig råd.

På en godt besøkt dag kan de servere opp til 300 porsjoner med varm mat.

Høyere pågang i kombinasjon med økte kostnader til mat og strøm merkes godt, opplyser han, men for Kirkens Bymisjon har det ikke vært aktuelt å kutte i tilbudet så langt.

ÅPENT: Bymisjonssenteret har holdt åpent på Tøyen hele påsken. De merker større pågang når andre tilbud er stengt. (Herman Frantzen)

Frykter at flere faller utenfor

Bymisjonssenteret på Tøyen retter seg blant annet mot fattige tilreisende, og har mange gjester fra land som Romania og Polen som kommer for mat, samvær og klesvask.

Det siste året har de imidlertid sett en økning av norske gjester.

– Vi regner med at det har sammenheng med at mange har trang økonomi, sier Lægdene.

De merker at dyrtiden tærer på for mange av dem som kommer innom.

– Vi merker at folk har dårlig råd, og at de har hatt det over tid. En del av gjestene våre mangler også sted å bo, og det gir en veldig slitasje og over tid. Det vil vi ser mer av om det ikke gjøres politiske grep for å endre folks betingelser, sier han.

Han mener NAVs satser er for lave i forhold til de økte levekostnadene, og at flere dermed faller utenfor.

– Det er skremmende om vi får en utvikling over tid der vi får en stor gruppe mennesker som står utenfor velferdssamfunnet.