Trump lanserer egen bibel

– God hellig uke. La oss få Amerika til å be igjen. På vei mot langfredag og påske oppfordrer jeg dere til å skaffe dere et eksemplar av «God Bless the USA Bible», skriver Trump i et innlegg publisert på sin egen Truth Social-plattform, og henviser til en nettside som selger boken for 60 dollar, som tilsvarer cirka 650 norske kroner.

Lanseringen av boken kommer mens Trump er i alvorlig pengenød på grunn av økende advokatregninger og bøter. I New York har den tidligere presidenten blitt beordret til å betale en bot på 454 millioner dollar, noe han i februar hevdet han ikke var i stand til.

Mandag fikk han imidlertid utsatt betalingsfrist mot at han betaler en kausjon på 175 millioner dollar innen ti dager.

Trumps bibel er inspirert av countrysanger Lee Greenwoods patriotiske ballade «God Bless the USA», som Trump ofte bruker i sine valgmøter.

– Alle amerikanere trenger en bibel i hjemmet sitt, og jeg har mange. Det er min favorittbok, sier han i en video i innlegget.

På nettsiden til den nye satsingen heter det at boka er «den eneste bibelen som er støttet av president Trump». I tillegg er den «lettlest» med «stor skrift» og «inviterer deg til å utforske Guds ord».

Den inneholder også kopi av den amerikanske grunnloven, uavhengighetserklæringen og troskapsløftet, samt et håndskrevet refreng av den berømte Greenwood-sangen som boka er inspirert av.





(©NTB)