Færre nordmenn feirer påske i kirken

– I 2023 var det omtrent 150.000 deltakelser i påskegudstjeneste i Den norske kirke. Sett bort fra 2020 og 2021 har vi aldri registrert færre, sier rådgiver Andreas Østhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var nesten 200.000 som deltok på påskegudstjeneste i regi av Den norske kirke i 2015. Fram til 2019 sank antallet med rundt 3000 i året, før man under pandemien nådde et bunnivå på mindre enn 15.000.

Men selv om flere er tilbake på kirkebenken etter pandemien, er det fremdeles en nedgang sammenlignet med årene før. I fjor var det igjen en nedgang på rundt 4000 deltakelser på påskegudstjenester i Norge sammenlignet med 2022.

– Påsken er også viktig

– Vi vet at julen er den kristne høytiden og hele desember oppsøker folk kirkene. Men det er en jobb for oss å kommunisere at påsken også er en utrolig viktig høytid som feires i kirkene, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet til NTB.

Julegudstjenester har tradisjonelt hatt flere deltakelser enn påskegudstjenestene, og lå på over 500.000 deltakelser i årene fra 2015 til og med 2019.

Nilsen tror det er vanskeligere å skape faste tradisjoner i påsken ettersom flere reiser på ferie eller på hytta.

– I julen feirer mange hjemme, men i påsken er mange bortreist. Derfor er det vanskeligere å skape faste tradisjoner i påsken, sier direktøren.

Usikkerhet og tro

Nordmenn under 40 år er dem som er minst i kirken. Men Nilsen sier at en usikker verden med krig og konflikt har ført til at flere nordmenn likevel søker seg tilbake til kirkerommet.

– Undersøkelser viser at det nedgangen i antallet som sier de tror på gud stopper opp og at tilliten til kirken øker, sier Nilsen.

– I usikre tider blir det mer relevant for mange å oppsøke tryggheten som kirken står for.