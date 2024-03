Ahus frykter at utvidet abortgrense kan gi flere aborter på grunn av kjønn

Det kommer fram i sykehusets høringssvar for den nye abortloven, skriver P4.

I desember i fjor la abortutvalget fram forslag til en ny abortlov. Et flertall i utvalget ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Fra svangerskapsuke 12 er det ofte mulig å fastsette barnets kjønn med ultralyd.

– Det vi har sett tidligere er at noen faktisk har søkt abort i nemnd med bakgrunn kun i barnets kjønn. Så når denne abortgrensa antakeligvis flyttes, så er vi jo redde for at flere kan ta en slik avgjørelse, sier leder Hilde Øien ved kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus).