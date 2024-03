Taliban tvinger svensk bistand til full stans etter koranbrenning

Allerede i 2023 vedtok Taliban-regimet, som styrer i Afghanistan, at alle svenske «aktiviteter» i landet skulle opphøre.

Begrunnelsen var at aktivister brant islams hellige bok, koranen, i Stockholm i fjor sommer.

Det førte til at Svenska Afghanistankomittén, som har 8.000 lokalt ansatte, ble bedt om å stanse alt arbeid sitt i det krigsherjede landet.

Nå strammer det autoritære Taliban-regimet grepet ytterligere om den store, svenske bistandsaktøren, melder Panorama nyheter.

– Dette er ekstremt dramatisk for alle som er avhengig av den svenske organisasjonens arbeid, sier leder i den norske Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth til nettstedet.

Tvinges til full stans – driver helsetjenesten i to provinser

«Inntil nylig kunne Svenska Afghanistankommittén fortsatt holde store deler av virksomheten åpen, ved å forhandle lokale og regionale avtaler. Men Taliban-regimet har gradvis skjerpet tonen og vi er nå tvunget til å sette operasjoner på pause», skriver den svenske organisasjonen i en kunngjøring.

– Det er dramatisk at den svenske organisasjonen, som drifter hele helsetjenestetilbudet til befolkningen i provinsene Wardak og Noristan, nå må sette aktiviteten på pause, sier Liv Kjølseth i den norske Afghanistankomiteen videre til Panorama nyheter.

Etter Talibans maktovertakelse har økonomien falt i grus og bistanden til landet blitt kuttet.

Det har blant annet rammet afghanske siviles matsikkerhet og adgang til helsehjelp sterkt, skriver nyhetsnettstedet videre.

De viser til rapporten «A Disaster for the Foreseeable Future: Afghanistan’s Healthcare Crisis» fra Human Rights Watch (HRW) og FN-anslag om at over halvparten av Afghanistans 40 millioner innbyggere har behov for humanitær hjelp.