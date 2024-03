– Vi må holde ungdom ansvarlige for valgene de tar

En russebuss på Bryne har skapt reaksjoner de siste dagene. Kvinnegruppa Ottar anmeldte russebussen for brudd på straffeloven, skrev Stavanger Aftenblad mandag denne uka. De mener dekoren på bussen er pornografisk (§ 317), og at plasseringen på utsiden av bussen bidrar til å spre et bilde av eksplisitt seksualisert karakter (§ 318).

Illustrasjonen på bussen er av en naken kvinne og en naken mann i en seksuell posisjon, hvor kvinnen står på kne og mannen står bak henne. Bildet dekker store deler av den ene siden på bussen.

Onsdag henla politiet anmeldelsen, meldte flere aviser.

– Dehumaniserer mennesker

Blant dem som har reagert på illustrasjonen på russebussen, er biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg. På sin egen Facebook-side uttrykker hun bekymring.

– Alt er feil, sier biskopen til Vårt Land.

Hun påpeker at hun ikke har noe ønske om å snakke ned verken russen eller ungdom.

– Men det flytter grenser når man gjør sånt, og akkurat denne grenseflyttingen har vi ikke behov for.

Hun mener illustrasjonen dehumaniserer mennesker, og at den også er en krenkelse av mannen.

– Men jeg reagerer ut fra et feministisk ståsted. Det er en ydmykende måte å framstille kvinnen på. Folk må selvsagt ha sex på den måten de vil, det handler ikke om det. Men illustrasjonen er en klassisk måte å framstille at mannen har makt over kvinnen.

Hun uttrykker også bekymring over at barn skal bli utsatt for illustrasjonen når bussen kjører rundt i gatene.

Opplever motstand mot likestilling

I Facebook-posten skriver biskopen at illustrasjonen er et «trist tap av humane og kristne og religiøse verdier». Hun utdyper dette til Vårt Land:

– Det kræsjer med menneskeverdet. Jeg opplever at det er en real motstand i samfunnet mot likestillingsspørsmålet. Forståelsen for at jenter og kvinner er mest utsatt for seksuell vold i nære relasjoner, den er mangelfull.

Hun legger til at det er mange menn som opptrer på måter som gjør at jenter og kvinner føler seg trygge.

– Politiet har henlagt anmeldelsen. Hva tenker du om det?

– Det er mye som ikke er straffbart som likevel ikke bør være ute i det offentlige rom. Vi trenger å gjøre gode vurderinger.

– Noen vil unnskylde guttene med at de er unge?

– Jeg har troa på ungdom. Det er ingen grunn til å unnskylde dem. Vi må holde ungdom ansvarlige for valgene de tar.

REAGERER: – Det kan være et tegn på hvilken retning russekulturen er på vei, sier Lene Marie Hverven Engemoen, leder for Kristenrussen. (Josefine Mediaas Pettersen)

Kristenruss-leder reagerer

– Det er synd hvis denne illustrasjonen er representativ for hvordan unge tenker om sex og seksualitet. Kvinnen er passiv og blir på en måte avpersonalisert. Det er porno på fire hjul, egentlig.

Det sier Line Marie Hverven Engemoen, som er leder for Kristenrussen og ansatt i Norges kristelige skole- og studentungdomslag (Laget).

– Det kan være et tegn på hvilken retning russekulturen er på vei. Mange har et behov for å sjokkere. Dette er jo et eksplisitt bilde som jeg tipper er ment å nettopp sjokkere. De skaffer seg oppmerksomhet, og det skapes blest rundt saken. Det er et godt PR-stunt, men jeg mener likevel det er forferdelig.

Også KrF-leder Olaug Bollestad reagerer på illustrasjonen, meldte Vårt Land tidligere denne uka.

Politiet: Ingen grunn til å opprette sak

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad om henleggelsen:

– Som politiet tidligere har sagt har vi ikke funnet grunn til å opprette sak. Nå har det kommet inn en anmeldelse. Denne er vurdert på samme måte, og vi har ikke funnet rimelig grunn til å etterforske om det foreligger et straffbart forhold. Saken er derfor henlagt.

Kvinnegruppa Ottar er ikke fornøyd med henleggelsen, og klager nå bussen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, ifølge avisa.