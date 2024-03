Forrige uke var et KrF-forslag om ny handlingsplan mot antisemittisme på dagsorden i Stortinget. I debatten forsikret ansvarlig statsråd Erling Sande (Sp) at en ny plan skal avløse den forrige.

Men for Frp er ikke slike planer lenger nok.

Partiet fremmer forslag om nye verktøy for å kjempe ned antisemittisme i Norge. Ett av dem innebærer sjekk av forkynnelse i norske moskeer.

– Vi kan ikke tillate oss å være naive, sier talsmann Erlend Wiborg til Vårt Land.

Frp-talsmann: «Ikke sånn at noen er født antisemitter»

Forslaget kommer til behandling i Stortinget tidlig i mai. Nå vil Frp stramme til mer enn handlingsplaner kan bidra til. I forslaget fra ham, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og andre kolleger begrunnes grepene blant annet med en rapport fra HL-senteret.

I rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2022» påpekes det at det er i muslimske miljøer antisemittismen er størst.

Om hvorfor Frp nå vil ha grep mot moskeene, forklarer partiet:

– Holdningene kommer jo fra et sted. Det er jo ikke sånn at noen er født antisemitter, sier Wiborg.

SIGNERT: Frp-leder Sylvi Listhaug er blant de fem Frp-profilene som har signert forslaget om mer kontroll av moskeer for å avdekke antisemittisme. (Terje Pedersen/NTB)

Hvordan sjekke moskeer? Det skal regjeringen finne ut

Derfor vil Frp be regjeringen «sørge for kontroll og kartlegging av antisemittisme i norske moskeer og på andre arenaer som har påvirkning på muslimers holdninger til jøder».

Han poengterer at Frp tidligere har foreslått krav om at forkynnelse i moskéer skal være på norsk.

– Det vil også gjøre det lettere å utføre kontroll, forklarer han.

– Men hvordan skal slik kontroll utføres i praksis, Wiborg?

– Det et spørsmål vi vil be regjeringen komme tilbake til.

– Men noen skal altså kontrollere: Hvem?

– Som sagt, det må vi komme tilbake til. Men forskjellige myndighetsorganer utøver i dag former for kontroll.

Kontroll av forkynnelse – finne ut hva som blir sagt

– Det handler her også om kontroll av forkynnelse?

– Ja – det vil jo si at man overhører hva som blir sagt og at man slår ned på antisemittiske holdninger.

– Du ser for deg at kontrollører dukker uventet opp i en moské?

– Slikt må man ikke være redde for i det offentlige rom og i et trossamfunn. Men det handler også om å gjennomgå materiell moskeene har.

---

Krav om handling

KrF fremmet i høst forslag om en ni punkters handlingsplan mot antisemittisme. Stortinget avviser den.

Flertallet venter på en ny plan fra regjeringen selv. Den forrige utløp ved årsskiftet – men regjeringen forlenger tiltakene.

Frps forslag om «å styrke kampen mot antisemittisme» behandles 7. mai.

---

Vil også kutte tros-støtte – det reagerer KrF på

Debatten har rullet etter 8. mars, da jødiske kvinner ble stengt ute fra hovedtoget i Oslo. I NRKs Debatten i forrige uke ble det trukket frem at det fra enkelte i toget også ble ropt slagord som kan regnes som antisemittiske.

I det samme representantforslaget foreslår Frp også at regjeringen skal sikre at moskeer og andre aktører som sprer antisemittiske holdninger fratas statsstøtten.

Vi kan ikke tillate oss å være naive. — Frp-talsmann Erlend Wiborg

Eks-livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad mener Frp går for langt:

– Det må være en høy terskel for å frata trossamfunn statsstøtte og vi er skeptisk til overvåking, skriver KrF-representanten til Vårt Land.

Ropstad har større tro på grep KrF selv la frem for Stortinget – som styrket kunnskap innen lærerutdanning og at politiet prioriterer hatkriminalitet. Partiet deler Frps bekymring for tall som viser høyere jødehat blant muslimer i Norge.

– Det er svært viktig med dialog med lederne og disse trossamfunnene, samt at antisemittisme uttrykt fra f.eks. imamer på sosiale medier må etterforskes og forfølges av politiet, påpeker han.

AVVISER: I forrige uke frontet Kjell Ingolf Ropstad KrFs forslag om handlingsplan mot antisemittisme. Han er skeptisk til Frps krassere utgave av tiltak på feltet. (Terje Pedersen/NTB)

Ikke bare kontroll. Vil også la elever få reise til Auschwitz

I samme forslag ber Frp også om at regjeringen gir samtlige norske skoleelever mulighet til å besøke tidligere konsentrasjonsleirer, som Auschwitz og Sachsenhausen, i løpet av skolegangen.

– Nå som jødehatet nok en gang er på fremmarsj, må det legges til rette for at flere skoleelever får delta på turene disse aktørene arrangerer, heter det i Frp-forslaget.

I forslaget vises det til tall fra Utdanningsdirektoratet som ifølge Frp viser at deltakelse på slike turer er skjevt fordelt og «at i bydeler i Oslo med særlig stor muslimsk befolkning er det nesten ingen som drar».

– Det er et problem at de elevene som sannsynligvis har størst behov, ikke reiser for å lære, skriver partiet i begrunnelsen.