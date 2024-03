UiB-fakultet avslutter avtale med israelsk universitet

– Jeg er veldig glad for vedtaket. Det er et viktig og riktig vedtak ut ifra situasjonen i Gaza og angrep på akademisk frihet for palestinere på Vestbredden, sier professor Terje Einarsen ved UiB til Bergens Tidende.

Vedtaket ble ifølge avisen fattet på etisk grunnlag, og forslaget ble vedtatt med seks mot fem stemmer i fakultetsstyret tirsdag.

Både Nord universitet, Oslo Met og Universitetet i Sørøst-Norge besluttet allerede i februar å fryse og avslutte sine avtaler med israelske universiteter.