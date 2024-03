Paven forteller om fristelser og konflikter i ny selvbiografi

Jorge Mario Bergoglio ble født i Argentinas hovedstad Buenos Aires i 1936 og begynte tidlig på presteseminar.

I en ny selvbiografi, som er ført i pennen av den italienske journalisten Fabio Marchese Ragona, forteller han hvordan den katolske kirken nesten gikk glipp av sin første søramerikanske pave.

Dette skjedde da han var gjest i bryllupet til en onkel, der han «ble blendet» av en ung, argentinsk skjønnhet.

– Så vakker, så flink at jeg ble helt fortumlet, forteller den 87 år gamle paven i boken.

Vanskelig å be

– Den neste uka fikk jeg henne ikke ut av hodet, jeg så henne for meg og fant det vanskelig å be. Heldigvis gikk det over, og jeg ble på nytt i stand til å vie både kropp og sjel til kallet mitt, forteller han.

Selvbiografien er krydret med anekdoter og vier betydelig plass til en av pavens store kjærligheter; fotball.

Et helt kapittel handler om fotballstjernen Diego Maradona som ved hjelp av «Guds hånd» sikret Argentina seier over England i VM-finalen i 1986.

Kritiske røster hevdet rett nok at det slett ikke var Guds hånd men Maradonas egen som sikret VM-gullet ved hjelp av en hands.

– Da jeg som pave for noen år siden tok imot Maradona i Vatikanet spurte jeg ham spøkefullt om hvem sin hånd som egentlig hadde skylden, forteller paven i boken.

Lukker ørene

Pave Frans har under sin tid i Vatikanet forsøkt å gjøre den katolske kirken mer inkluderende. Det skjedde blant annet da han i fjor ga katolske prester muligheten til å velsigne homofile par, noe som resulterte i krass kritikk fra konservative kretser.

Pave Frans har også tatt et oppgjør med den katolske kirkens forsøk på å skjule presters overgrep mot barn opp gjennom tidene.

Han har også sagt at han skammer seg over verdens behandling av migranter og urfolk og har som pave gått hardt ut mot menn som utøver vold mot kvinner.

I boken forteller paven at han har lært seg å lukke ørene for kritikk og avviser bestemt at han er i ferd med å ødelegge den katolske kirken, slik enkelte hevder.

– Dersom jeg skulle forholdt meg til alt som er sagt og skrevet om meg, så ville jeg måtte gå til psykolog hver eneste uke, sier han.

Militærdiktaturet

I selvbiografien kommer paven også inn på det enkelte har betegnet som et mørkt kapittel i hans fortid.

Under det brutale militærdiktaturet i Argentina på 1970-tallet var han overhode for jesuittordenen i landet.

Enkelte har i ettertid anklaget ham for å ha vært unnfallende overfor makthaverne, blant annet da to jesuittprester ble tatt til fange og torturert. Dette avviser han.

– Dette er hevn fra venstreorienterte som utmerket godt vet hvor sterk motstander jeg var av grusomheter som dette, sier han i boka.

– Mange mennesker har i ettertid fortalt meg at den daværende regjeringen i Argentina forsøkte å legge en løkke rundt halsen min, forteller han.

Konflikter og intriger

Vatikanet er i dag det siste absolutte monarkiet i Europa, mener paven, som medgir at det ikke er fritt for konflikter og intriger i Vatikanets korridorer.

– Men slik triksing må bekjempes, sier han.

For kritikere som håper at han vil gjøre som forgjengeren pave Benedikt og gå av, har han et nedslående budskap.

Selv om helsen etter hvert er skral, og han nå som oftest er å se i rullestol, har pave Fransk ingen planer om å abdisere.

– Det er ingenting som er så alvorlig at jeg tenker på å trekke meg, sier han.

Stadig på farten

Til tross for sin høye alder og gjentatte tilfeller av bronkitt de siste månedene, har pave Frans heller ingen planer om å trappe ned reisevirksomheten, forsikrer han.

Kalenderen er fulltegnet, og på sensommeren planlegger han en lengre reise i Asia.

Selvbiografien, som på engelsk har fått tittelen Life – My Story Through History, utgis tirsdag denne uka og kommer både i italiensk, engelsk, tysk og fransk utgave.