Putins valgrekord møtt med bølge av internasjonal kritikk

Med en gang de siste valglokalene hadde stengt, ble Vladimir Putin kåret til valgvinner av flere russiske nyhetsmedier. Den sittende presidenten ser ut til å vinne med rekordstore sifre.

Med en firedel av stemmene telt opp, leder Putin med 88 prosent. Så stor seiersmargin har Putin aldri hatt. Det er ventet at det endelige resultatet kommer mandag.

– Russland må bli sterkere og mer effektivt, sa Putin i sin seierstale på statlig fjernsyn søndag kveld og la til at «landet har valgt den rette vei».

Putin har sittet ved makten siden 1999 og er med dette resultatet sikret seks nye år.

Kø-protest

Valget skjedde ikke uten kontroverser. Under valgkampen døde Aleksej Navalnyj i russisk fangenskap. Han var en av Putins største kritikere og opposisjonsmotstandere.

Navalnyjs enke Julia Navalnaja var blant dem som oppfordret velgerne til å delta i en «kø-protest». Hensikten med aksjonen var å møte opp presis klokken 12 søndag for å oversvømme valglokalene.

Navalnaja selv stemte ved den russiske ambassaden i Berlin, og kunne røpe at hun ikke stemte på Putin.

– Åpenbart skrev jeg Navalnyjs navn, forteller hun og sikter til sin avdøde ektemann.

Hun får støtte fra Natos generalsekretær. Jens Stoltenberg sier til TV 2 at Russland blir stadig mer autoritært.

– Det er ingen reell opposisjon. De som står opp mot regimet er enten fengslet, sendt til utlandet, eller drept. Det siste eksempelet på det var jo Navalnyj, legger Stoltenberg til.

– Verken fritt eller rettferdig

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kritiserer valget.

– Det såkalte valget i Russland var verken fritt eller rettferdig gjennomført. Det har ikke vært et valg slik vi kjenner det fra demokratier, sier han til NTB.

Eide understreker at deler av presidentvalget ble avholdt i områder av Ukraina som er ulovlig okkupert av Russland.

– Dette er et alvorlig brudd på folkeretten, sier utenriksministeren.

Han uttrykker også sympati overfor russere som fortsatt jobber for et bedre Russland.

Internasjonal kritikk

Putins valgskred blir møtt av bred skepsis og fordømmelse internasjonalt.

– Valget er åpenbart verken fritt eller rettferdig gitt hvordan Putin har fengslet politiske motstandere og hindret andre fra å stille mot han, sier en talsperson for Det hvite hus.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er heller ikke begeistret.

– Den russiske diktatoren simulerer enda et valg. Det er klart for alle i verden at denne figuren er syk etter makt og gjør alt for å herske for evig, sier han.

Også mange andre vestlige land har kritisert valget. Storbritannia, Tyskland og Polen er blant dem som gjennom sine utenriksdepartement har vist misnøye.

Venezuelas president Nicholas Maduro er derimot en av få statsledere som gratulerer Putin med seieren.

(©NTB)