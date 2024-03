Fredagsbønn under streng israelsk bevoktning i Jerusalem

Fredagsbønnen var den første under muslimenes hellige fastemåned ramadan, og det hele gikk stort sett rolig for seg.

De israelske sikkerhetsstyrkene nektet enkelte unge palestinere adgang til Den hellige høyden i gamlebyen i Øst-Jerusalem, der moskeen ligger.

– Det er vilkårlig. De bestemmer hvem de vil slippe inn og hvem de nekter uten at man får hvite hvorfor, sier den 44 år gamle snekkeren Amjad Ghalib. Han var blant de heldige.

Redde

– For å være ærlig så er vi redde. Jeg har aldri sett så store styrker her før, og øynene deres, blikkene deres, sier han og avbryter setningen.

– For to år siden kunne jeg diskutere med dem, men nå gir de oss ingen anledning til det, sier han.

Al-Aqsa-moskeen er islams tredje helligste sted og ligger på høyden som av muslimer omtales som Haram al-Sharif, og av jøder som Tempelhøyden.

Frykt for sammenstøt

De siste årene har det vært sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker under ramadan.

Med krigen i Gaza som bakteppe var tusenvis av israelske politifolk og soldater fredag utplassert i gamlebyen av frykt for nye sammenstøt.

– Det er soldater over alt, de gjør det vanskelig for oss, sier den 75 år gamle palestineren Ezzat Khouis.

– Hvorfor gjør de dette? Dette er ikke godt for noe, verken for oss, for framtida, for freden eller for sameksistens, sier han.

















