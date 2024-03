Sandra Borchs masteroppgave annulleres

– Jeg har gjort feil og slurvet og tar selvfølgelig konsekvensene av det. Jeg aksepterer at min masteroppgave annulleres og kommer ikke til å klage på vedtaket, sier Sandra Borch selv i en pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe.

Borch er ikke utestengt fra Universitetet i Tromsø. Hun må ikke ta hele utdanningsløpet på nytt, men må skrive ny masteroppgave for å få tilbake mastergraden.

– Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave og vil forsøke å finne tid til det. Utover det anser jeg saken som avsluttet fra min side og vil framover ha fokus på å jobbe med viktige politiske saker i justiskomiteen og som stortingsrepresentant for Troms, sier Borch.

– En god del feil

Nemnda ved Universitetet i Tromsø, som har vurdert Borchs oppgave, mener vilkårene for fusk er oppfylt.

«Nemnda mener at (...) Borch har fusket og at resultatet fra masteroppgaven må annulleres. Vitnemålet må trekkes tilbake», heter det i nemndas avgjørelse.

De skriver også at masteroppgaven, som ble avgitt for ti år siden, ble underlagt plagiatkontroll i verktøyet Ephorus. Resultatet viste 15 prosent likhet med andre kilder.

«Det er en god del feil og unøyaktigheter både i teksten og i noteverket», het det i sensurvedtaket, men det ble likevel ikke startet sak, og oppgaven ble godkjent. Oppgaven fikk karakteren D.

Trakk seg umiddelbart

Borch gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister 19. januar etter at det ble avslørt at hennes egen masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har i etterkant uttalt ved flere anledninger at Borch kan gjøre comeback i regjering på et senere tidspunkt.

Hun skal nå jobbe videre med Senterpartiets politikk i Stortinget, hvor hun har fått verv i justiskomiteen.