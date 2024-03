PST skal etterforske Palestina-demonstranter som forfulgte Sylvi Listhaug

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen overfor Dagbladet.

– Vi ser svært alvorlig på sjikane av myndighetspersoner, sier Bernsen.

Sylvi Listhaug sier i en melding til NTB at hun er glad for at saken etterforskes.

– Jeg er glad for at PST tar saken på alvor og har full tillit til jobben de gjør.

PST vil først forsøke å identifisere personene som forfulgte Listhaug helt inn på Stortinget.

– Samtidig som vi forsøker å identifisere personene, vil våre jurister vurdere om sjikanen og forfølgelsen av Listhaug rammes av straffeloven, sier Bernsen.

Listhaug skrev i en oppdatering på Facebook onsdag at hun aldri har hatt en verre opplevelse som politiker.

– Jeg ble fotfulgt av en gjeng med Palestina-aktivister helt fra Utenriksdepartementet og inn i sikkerhetsslusen på Stortinget. Der måtte vakter gripe inn og ta ut flere av aktivistene med makt, skriver Listhaug på Facebook onsdag kveld.

– På veien ble jeg filmet, servert horrible beskyldninger og stygge karakteristikker. Dette tåler jeg selvsagt. Men grensen går når enkelte av dem opptrådte direkte truende, skriver hun videre.

Hun sier at hun som politiker har blitt vant til å få mye hets, sjikane og trusler via nettet.

– Jeg levde med livvaktbeskyttelse i flere år da jeg var statsråd. Dagens hendelse var likevel noe helt annet enn jeg har opplevd før. Mye mer skremmende.