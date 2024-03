Neofit døde av svikt i flere organer på sykehus i hovedstaden Sofia etter lang tids sykdom, opplyser biskopen Gerasim. Han hadde fått behandling på sykehuset siden slutten av november.

Neofit ble utpekt som leder av den bulgarske ortodokse kirke i februar 2013, og han var også biskop i Sofia. Som patriark jobbet han med å bedre den ortodokse kirkens rykte i Bulgaria. Rundt 80 prosent av landets 6,8 millioner innbyggere er ortodoks-kristne, men omdømmet fikk seg et skudd for baugen da en kommisjon i 2012 avdekket at 11 av kirkens 15 biskoper samarbeidet med landets hemmelige politi i Sovjet-tiden.

Et kirkeråd skal velge hans etterfølger innen fire måneder. Foreløpig er det ingen klare favoritter.