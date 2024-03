Frelsesarmeen ønsker å tilby kvinnelige rusmisbrukere et trygt og skjermet sted å bo i Oslo og Bergen, skriver den kristelige organisasjonen på sine nettsider.

Målet er at kvinnene skal få individuelt tilpasset støtte og veiledning.

– Vi har for lite kunnskap om kvinner i rusmiljøene. De går ofte litt under radaren og bruker hjelpetilbud mindre. De har andre måter å overleve på enn mennene, sier Signe Haukvik Haugen i artikkelen.

Hun er prosjektleder for Fremtidens boliger og ønsker å knytte de nye boligtilbudene til forskning:

– Frelsesarmeen ønsker å være litt ledende på dette, å samle inn kunnskap om kvinnenes situasjon, hvilke behov de har og hva slags tilbud som fungerer for dem, sier Haugen.

Vi har for lite kunnskap om kvinner i rusmiljøene. De går ofte litt under radaren og bruker hjelpetilbud mindre — Signe Haukvik Haugen, prosjektleder Fremtidens boliger

Her skal tilbudene ligge

Tilbudet i Bergen skal ligge i «Hannas hus» over Bakkegaten bo- og omsorgssenter, ha seks plasser og være døgnbemannet. Slik skal det være tilpasset også beboere med såkalt dårlig boevne.

– Kvinner i rusmiljøet utsettes ofte for overgrep og krenkelser. Vi ønsker å forstå mer av den sårbarheten. For en del av kvinnene vil det være bedre å bo på et sted med færre beboere istedenfor en stor institusjon. I et skjermet botilbud med få plasser kan vi få gode muligheter til å jobbe med dette, og kanskje bidra til å bygge opp igjen noe i livet som er brutt ned, sier Ann Kristin Åkerlund Riise, avdelingsleder i Frelsesarmeens rusomsorg Bergen.

I Oslo skal seks leiligheter i et av Frelsesarmeen eksisterende tilbud omdisponeres til botilbud for kvinner som kan bo alene, men med tilpasset oppfølging.