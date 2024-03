68 barn evakuert fra SOS-barnebyer i Gaza

– Dette er barn som SOS-barnebyer i Palestina har omsorgsansvaret for, og som er blitt tatt vare på av fosterforeldre i SOS-barnebyer siden før krigen begynte, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, i en pressemelding.

Barna skal nå bli innkvartert i SOS-barnebyer i Betlehem, samtidig som organisasjonen fortsetter arbeidet for barn og familier i Gaza, heter det i pressemeldingen. SOS-barnebyer i Norge var ikke involvert i evakueringen av de 68 barna.

– Vi visste at det var planlagt for evakuering, men har ikke våget å regne med noe før vi fikk meldingen om at hele gruppen var i sikkerhet. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer de tusener av barn som fortsatt er eller risikerer å bli alene i Gaza, og som er aller mest utsatt i den humanitære katastrofen som nå utspiller seg, sier Aarak.