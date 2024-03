– Hvorfor gjennomføres dette opplegget under ramadan, samtidig som det er pause under jødiske og kristne helligdager som søndager og påske, sa Matapour etter at retten var satt tirsdag formiddag.

Han ankom rettssalen iført håndjern og hadde med seg to mapper. Han satt rolig og snakket med forsvareren før dommerne ankom salen.

Det knytter seg spenning til om Matapour i det hele tatt kommer til å ytre seg om saken. Han har varslet at han ikke ønsker på benytte seg av retten til å forklare seg.