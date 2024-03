Unge Venstre ut mot AUF-topp: – Sprer farlige myter om prevensjon

– AUF-nestlederen feilinformerer om hormonell prevensjon. Han bidrar til å spre og forsterke en myte om at det ikke er trygt. Det opplever jeg som en ganske farlig propagering, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik til Vårt Land.

Hun reagerer på utsagn som AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø kom med i Dagsnytt 18 på NRK 7. mars.

Ungdomspolitikeren fra Arbeiderpartiet sa blant annet at «bivirkninger av hormonell prevensjon er så alvorlige at kvinner ikke bruker prevensjon».

– Påvirkere i sosiale medier sprer myter om hormonell prevensjon. Jeg er skuffet og overrasket over at nestlederen i et så toneangivende ungdomsparti som AUF går god for de samme mytene dagen før kvinnedagen 8. mars, sier Breivik.

Til gruppen hormonell prevensjon regnes p-piller, p-stav og hormonell spiral.

– Det er bekymringsfullt om unge jenter ser på Dagsnytt 18 og får inntrykk av at det ikke er trygt å bruke p-piller. For de aller, aller fleste vil ikke oppleve noen bivirkninger overhodet, sier Ane Breivik.

Gaute Børstad Skjervø avviser at han går god for myter, men mener det er viktig å ta unge jenters bekymring på alvor. Han svarer lenger nede i artikkelen.

AUF-nestleder i Dagsnytt 18: – Blir sjokkert av bivirkningslista

Utsagnene fra AUF-nestlederen, som Ane Breivik reagerer på, falt i en debatt med KrFU om at antall aborter har økt for første gang siden 2008.

Diskusjon i studio kretset rundt abortgrense- og forebygging, men programleder Espen Aas spurte også om økt skepsis til hormonell prevensjon blant unge kvinner kan ha bidratt til økningen.

Gaute Skjervø anklaget KrFU for å snakke «som at det er et alvorlig samfunnsproblem» at kvinner har mulighet til å velge å ta abort. Samtidig sa KrFU «ikke noe om at kvinner er bekymret for at hormonell prevensjon kan gi dem blodpropp», kritiserte AUF-nestlederen.

På spørsmål om hva AUF vil gjøre for å forebygge aborter, nevnte Skjervø «mer forskning på kvinnehelse» og kom igjen inn på hormonell prevensjon.

«For når jeg ser på den bivirkningslista, så blir jeg sjokkert av å se på hvor mange enorme skadelige bivirkninger det er for kvinner å ta hormonell prevensjon. Det valget må jo kvinner selv ta, men da må de være trygge på at det er trygt, og da er ikke forskningen kommet langt nok»

Unnskyld meg, men hvorfor sitter @aufnorge på #dax18 og hevder at hormonell prevensjon gir alvorlige bivirkninger?



Dette er feilinformasjon som særlig spres av influensere. Jeg hadde forventet mer av et ungdomsparti. pic.twitter.com/fDHcNplWGd — Ane Breivik (@anebrei) March 8, 2024

Unge Venstre reagerer: – Svært lite treffende fra AUF

– Det er svært lite treffende å trekke fram mulige bivirkninger av hormonell prevensjon, fordi de aller, aller fleste ikke vil oppleve noen overhodet, sier Ane Breivik om poengene til AUF-nestlederen.

Unge Venstre-lederen mener utsagnene vanskelig kan være en forsnakkelse:

– Risikoen for blodpropp er relativt liten. Nettopp derfor skal fastlegen måle blodtrykket ditt før han gir deg resept. Hormonell prevensjon gjennomgår like mange tester og godkjenningsprosesser som andre legemidler. Vi kan være trygge på at det er trygt og at forskningen har kommet langt nok, sier Breivik.

Gaute Børstad Skjærvø: – Vi må ta jenters bekymring på alvor

AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø svarer at han deler bekymringen for at myter rundt hormonell prevensjon får feste seg blant unge og kan bidra til at bruken går ned.

– Mitt poeng er at vi må ta det på alvor at jenter er bekymret for konsekvensene av hormonell prevensjon. Dersom vi kun skal overse de bekymringene mange unge har uten å ta de på alvor og gi gode svar, skaper vi aldri trygghet rundt bruk av prevensjon, skriver Skjervø til Vårt Land.

AUF-toppens resept er mer seksualundervisning, mer informasjonstiltak, mer forskning på prevensjon og kvinnehelse «og ikke minst [...] bedre alternativer for prevensjon som også kan brukes av menn».

– Jeg går ikke god for noen myter, men det er viktig at vi politikere tar folks bekymringer på alvor. Blant andre Sex og Samfunn har sagt at det er et problem at mange kvinner er bekymret for potensielle bivirkninger, at det ofte kommer av for lite informasjon og at mange unge ikke opplever at deres bekymringer tas på alvor, utdyper Skjervø

Frykter at prevensjons-vegring bidrar til økte aborttall

Ane Breivik kaller det «svært bekymringsfullt» hvis myter og feilinformasjon spredt i sosiale medier bidrar til at aborttallene øker igjen i Norge:

– Det har dessverre festet seg et bilde, særlig blant ungdomsgenerasjonene, der det fremstår som om hormonell prevensjon gir alvorlige bivirkninger. Dette har blitt intensivert av sosial medier og TikTok, sier Breivik, og legger til:

– Det er bedre om bruken av hormonell prevensjon øker enn at aborttallene gjør det. Jeg vil påstå at det har langt færre bivirkninger.

Alle medikamenter kan gi bivirkninger, men nytteverdien oppveier dem og de færreste vil oppleve noen, mener Unge Venstre-lederen:

– For enkelte kan hormonell prevensjon tvert imot ha ekstra gevinster, som å regulere menstruasjonssyklusen. Noen opplever mindre menstruasjonssmerter. For en del kvinner er hormonell prevensjon medisin. Selv har jeg hormoner i ubalanse og benytter hormonell prevensjon nettopp på det.