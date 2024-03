Stoltenberg sier Ukraina trenger våpen, ikke hvite flagg

– Hvis vi ønsker en forhandlet, fredelig og varig løsning, er måten å komme dit på å gi militær støtte til Ukraina, sier Stoltenberg på spørsmål fra Reuters om pavens påstand.

Pavens uttalelser om at Ukraina burde åpne for fredsforhandlinger med Russland, som ble offentliggjort i helgen, er blitt møtt med skarp kritikk.

– De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, sa pave Frans blant annet.

Men det som skjer rundt et forhandlingsbord er uløselig knyttet til styrken på slagmarken, mener Stoltenberg.

– Dette er ikke tiden for å snakke om overgivelse for ukrainerne. Det vil være en tragedie for ukrainerne. Det vil også være farlig for oss alle, sier han.