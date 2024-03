KrF-lederen om Listhaugs avvisning: – Vi finner ut av det

Frp-leder Sylvi Listhaug gir både Venstre og KrF en kald skulder i sin anbefaling til partiet om ny regjeringsstrategi. Frp bør gå for regjeringssamarbeid med Høyre. Erfaringene med å styre med de to mindre partiene er ikke god, konstaterte hun lørdag.

Den lunkne innstillingen er gjensidig.

- KrF trivdes godt i regjering med Høyre og Venstre, og det vil være vår foretrukne regjering i fremtiden også, sier Bollestad i en kommentar til NTB.

Men hun mener samtidig at Norge trenger et regjeringsskifte.

- Og vi vil ha en hånd på rattet, sier Bollestad.

Hun konstaterer at det viktigste for partiet er å få gjennomslag for Krf-politikk, og viser til saker som fleksibel hverdag for familiene og en bedre helse- og eldreomsorg.