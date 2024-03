– Vinmonopolet legger regjeringens tydelige fraråding til grunn, og Vinmonopolets styre har fredag morgen besluttet å stanse distribusjon og salg av produkter fra israelske bosettinger, med umiddelbar virkning, sier Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet, i en pressemelding.

Torsdag gikk utenriksminister Espen Barth Eide ut med en fraråding:

Støre-regjeringen fraråder norsk næringsliv å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å holde oppe de folkerettsstridige israelske bosettingene på Vestbredden, Golanhøydene og i Øst-Jerusalem.

Vinmonopolets styre har fredag morgen besluttet å stanse distribusjon og salg av produkter fra israelske bosettinger, med umiddelbar virkning — Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet

Barth Eide: Næringslivet har et ansvar

Vårt Land møtte Bart Eide i Stortinget noen timer etter at regjeringen kunngjorde frarådingen.

Han var tydelig på at norsk næringsliv nå må gjøre rette valg:

– Næringslivet har et ansvar, det oppstod ikke i dag, det var slik fra før av. De har et eksplisitt ansvar å søke å unngå å bidra til menneskerettighetsbrudd eller folkerettsbrudd.

Fredag følger helstatlige Vinmonopolet opp – og stopper alt salg av bosettervin.

SALGSSTOPP: En arbeider på Golan Heights Winery sjekker en flaske hvitvin. Fordi vinfabrikanten holder hus på okkupert grunn blir ikke vinene lenger solgt i Norge. (NATI HARNIK)

Polkunder kan levere tilbake vinflasker

Administrerende direktør Hunter forklarer hva som nå skjer:

Alle produkter – det vil si ett produkt fra Vestbredden og fem produkter fra Golanhøydene – fjernes fra nettsidene til Vinmonopolet slik at det ikke er mulig å bestille dem.

Butikker som eventuelt har produkter på lager tar de ut av hyllene sine.

Kunder som har bestilt vin og venter på levering, vil ikke få disse utlevert.

Kunder som ønsker å levere tilbake produkter fra de berørte områdene, kan henvende seg til et polutsalg.

Gikk ut i Vårt Land

Striden rundt israelsk vin fra okkuperte områder startet i februar. Da gikk Helge Storvik, leder av fagforeningen Handel og Kontor Vinmonopolet, ut i Vårt Land og ba om boikott av vinene fra Vestbredden og Golanhøydene.

– Jeg er bekymra for at vi har disse vinene inne og hva det gjør med oss som bedrift. Nå bør ledelsen inn og utfordre eierne våre på dette. For vi burde ikke selge vin fra Israel og okkuperte områder, sa Storvik.

Refser Vinmonopolet for «politisk aktivisme»

Vinimportøren Christian Helsvig reagerte torsdag sterkt på regjeringens fraråding.

– Hvis grunnlaget for diskusjonen er krigen i Gaza, må man spørre hvorfor det er disse bosetterne som belyses spesifikt nå, sa han til Vårt Land.

Helsvig er daglig leder i selskapet Ewine. De tar inn én vin som vinmonopolet merket med opphav fra israelske bosettinger på Vestbredden.

Torsdag advarte han Vinmonopolet mot å «delta i politisk aktivisme».