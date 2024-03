Per-Willy Amundsen får skarp kritikk av FrP-ledelsen etter Facebook-aktivitet

Amundsen skrev torsdag kveld i kommentarfeltet under et innlegg om hans støtte til Israel at han førte en liste over islamister og ville sende dem hjem til sine hjemland. Overfor VG hevder han at utspillet var ironisk.

Påstanden kom fram i kommentarfeltet til et Facebook-innlegg, skriver avisen.

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her fram til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp … Og sende dere ut», heter det blant annet i innlegget som VG gjengir.

– Personangrep mot meg

NTB har vært i kontakt med Amundsen for å få en forklaring på kommentarene.

– Man må ha sett hele debatten for å forstå konteksten. Den var full av antisemittiske innlegg, direkte jødehat. I tillegg kom det flere sterke personangrep mot meg. Jeg ble blant annet kalt «undermenneske», «nazist» og «broren til ABB», hevder Amundsen.

Han sier videre at debatten, hvor flere av kommentarene, blant dem flere av Amundsens, er slettet, ikke var saklige i det hele tatt, noe som gjorde at han brukte sterkere språk enn vanlig.

– Det hender at også stortingsrepresentanter blir forbannet, det er tross alt menneskelig, sier Amundsen, som leder justiskomiteen på Stortinget og tidligere har vært justisminister.

Han understreker at han ikke fører noen liste over personer som han vil sende til sine hjemland, og sier at dette var ment som ironi.

– Da jeg så at meningsmotstanderne ikke tok poenget, ble kommentaren slettet. Språkbruken har blitt så giftig i denne debatten, og da er det vanskelig å holde seg saklig, sier Amundsen videre. Han ønsker ikke å beklage.

Innlegg om kvinnedagen

Natt til fredag la Amundsen også ut et innlegg i anledning kvinnedagen, der han gikk ut mot «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Kvinnene har lyktes i å «holde menn tilbake», skriver Amundsen i innlegget som er gjengitt av Dagbladet og siden er slettet.

– Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis, heter det i innlegget.

Tar selvkritikk

Til Dagbladet forklarer Amundsen at han hadde drukket mye whisky, og at han ikke kan huske å ha lagt det ut, men at det trolig er han som står bak. Han tar selvkritikk.

– Det er ikke noe jeg ville skrevet i dag. Det hører ikke hjemme på en Facebook-side til en politiker. Det er et språk som ikke er greit, sier Amundsen.

Han har ikke besvart NTBs henvendelser fredag kveld om innlegget om kvinnedagen.

Listhaug: Ikke noe partiet kan stå inne for

Frp-leder Sylvi Listhaug sa om islam-kommentarene at det var bra at de ble slettet, og at Amundsen ikke burde skrevet det han gjorde.

Fremskrittspartiets nasjonale valgkampåpning. FRP-LEDER: Sylvi Listhaug sier stortingsrepresentanter ikke kan oppføre seg slik på sosiale medier om Amundsens Facebook-aktivitet. (Annika Byrde/NTB)

– Jeg er fornøyd med at Per-Willy har fjernet og erkjenner at han ikke burde skrevet det han gjorde på Facebook. Dette var selvsagt noe partiet ikke står inne for, skrev Listhaug i en epost til NTB. Hun la til at Frp «forventer at stortingsrepresentanter hever seg over et slikt opphetet debattnivå i sosiale medier».

Etter at meldingene om kvinnedagen ble kjent, sa hun i en kommentar at hun var veldig skuffet over Amundsens oppførsel.

– Det er ikke akseptabelt for våre politikere å oppføre seg slik i sosiale medier. Denne saken beklager jeg på vegne av partiet, og vi vil følge opp dette internt, sa Listhaug.

Vil bytte ut Amundsen

MDGs Une Bastholm kaller Amundsens kommentarer for reinspikka rasisme og hatretorikk.

– Det Amundsen gjør, er å sette grupper opp mot hverandre og splitte oss som samfunn. Det er uakseptabelt fra en stortingsrepresentant, sier Bastholm.

Hun mener at stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) nå bør ta initiativ til å bytte ut Amundsen som leder av justiskomiteen.

– Det er helt uakseptabelt at lederen av justiskomiteen bidrar til å svekke tilliten til Stortingets arbeid med lik rettssikkerhet for hele den norske befolkningen, sier Bastholm.

Amundsen avviser å kommentere uttalelsene til Bastholm. NTB har fredag ikke klart å komme i kontakt med Gharahkhani.

Frp ønsker ikke å kommentere om Amundsen kan bli sittende som komitéleder.

– Vi skal følge opp saken internt og kan ikke kommentere noe mer utover det nå, skriver kommunikasjonssjef Jon Helgheim i en tekstmelding til NTB.