Kongeparet takker for støtten

– Vi føler et stort behov for å takke for all omsorg, hjelp og støtte i forbindelse med at kongen ble syk på vår ferie i Malaysia, skriver kongeparet i en hilsen på kongshusets nettsider.

– Vi har kjent varmen strømme fra det norske folk i denne tiden. Det store engasjementet har rørt oss, og styrket oss. Tusen takk til alle for omtanken dere har vist oss i familien, skriver kongeparet videre.

De takker også malaysiske myndigheter og ansatte ved Sultanah Maliha Hospital på Langkawi. Dette var sykehuset som kong Harald var innlagt på i Malaysia.

– Sammen med norsk helsepersonell gjorde de alt de kunne for at kongen skulle komme seg godt gjennom sykdommen og bli klar for hjemreisen.

Kongeparet takker videre regjeringen, Forsvaret og øvrige som bisto med reisen hjem til Norge.

– På Rikshospitalet er kongen nå under kyndig behandling. Vi takker hver og én som har gitt oss omsorg, praktisk og helsefaglig hjelp i en utfordrende situasjon, skriver kongeparet.