Mistillitsforslag mot Tonje Brenna (Ap) falt

Frp stilte forslaget tirsdag morgen som et såkalt løst forslag som skulle voteres over under behandlingen av habilitetsinnstillingen fra kontrollkomiteen.

Kort tid før innstillingen i habilitetssakene ble offentliggjort 28. februar, ble komiteen kjent med at Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) allerede våren 2022 fikk kjennskap til et mulig habilitetsproblem. Denne informasjonen mener kontrollkomiteen de skulle blitt kjent med mye tidligere.

På bakgrunn av dette stilte Fremskrittspartiet mistillitsforslag.

– Brenna har bevisst valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sa Frp-nestleder Hans Andreas Limi til NRK tirsdag morgen.