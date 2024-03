– Vi gleder oss over meldingen fra politiet om at det meste av kirkesølvet vårt har kommet til rette. Politiet melder imidlertid at dåpsfatet ikke er funnet, men vi håper i det lengste at også det kommer på plass i Olavskirken igjen, skriver Modum Bad i et innlegg på sine Facebook-sider.

Det var 14. februar at dåpsfatet ble meldt stjålet. Fatet er i massivt sølv, med inngraveringen «La de små barn komme til meg».

Det ble også stjålet en sølvmugge tilhørende dåpsritualet og diverse sølvkopper.

Olavskirken er en privat kirke som er eid og driftet av Modum Bad. Kirken ligger på behandlingsstedets område og er åpen hele døgnet.

Kirken, som ble oppført i 1976, fungerer som sykehuskapell.