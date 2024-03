Frankrike vedtar grunnlovsfestet rett til abort

De to kamrene i forsamlingen kom sammen i Versailles for å klubbe gjennom det historiske vedtaket, som ble vedtatt med 780 mot 72 stemmer.

– Vi sender et klart budskap til alle kvinner: din kropp tilhører deg, og ingen kan bestemme over deg, sa statsminister Gabriel Attal til de folkevalgte og senatorene som var samlet i den rikt utsmykkede salen i Versailles-slottet i utenfor Paris.

President Emmanuel Macron brukte lignende formuleringer. Med adresse til USA og de nylige innstrammingene i flere delstater, sa han at Frankrike sender et universelt budskap ved å grunnlovsfeste retten til abort.

Forankre

Frankrike er det første landet i verden som forankrer retten til abort i selve grunnloven og dermed hever den over hverdagens partipolitikk. President Emmanuel Macron lovet å gjøre dette etter vedtak i USA nylig som svekket retten til fri abort.

Macrons regjering gikk inn for å endre artikkel 34 i grunnloven slik at det nå blir spesifisert at kvinner har en garantert rett til selv å velge abort.

– Frankrike er i første rekke, sa lederen for underhuset i nasjonalforsamlingen, Yael Braun-Pivet. Han er fra samme parti som president Macron.

Kritikk fra ytre høyre

Med vedtaket kom ikke uten kritikk. Partileder Marine Le Pen på ytterste høyre fløy, som også stemte for vedtaket, hevdet at Macron brukte abortsaken for å score politiske poeng, og at den knapt kunne kalles historisk ettersom ingen i Frankrike stiller spørsmål ved kvinners rett til abort.

Tiltaket krevde 60 prosent flertall i de to kamrene. Men ingen av de store og etablerte partiene i fransk politikk har stilt spørsmål ved denne retten i nyere tid, så voteringen mandag var i all hovedsak en formalitet.

Kvinners rett til abort ble avkriminalisert i Frankrike i 1975.

