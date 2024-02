KrF glad for at pensjonsforliket har kommet i havn

Torsdag ble det kjent at det er enighet om en ny pensjonsavtale på Stortinget.

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier han spesielt er glad for at det ligger inne en årlig regulering av minstesatsene og skjerming av uføre for levealdersjustering.

– Det er viktig for KrF at uføre, som ikke kan arbeide mer når levealderen øker, skjermes for levealdersjusteringen i en slik grad at de får en rimelig god pensjon sett opp mot arbeidsføre. Enigheten om en overgangsordning for uføre som vil gå av med alderspensjon de nærmeste årene, er viktig i så måte, sier Ropstad.

I avtalen kommer det fram at aldersgrensene i pensjonssystemet økes, noe som betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.

Det blir også innført en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til.