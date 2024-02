Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i sin tid som statsminister var inhabil i flere saker behandlet av hennes regjering. Kritikken kommer fra en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité.

– Flertallet mener at Solberg i utilstrekkelig grad har overholdt sin undersøkelsesplikt overfor ektemannens aksjehandel, og en samlet komité mener at Stortinget bør vedta at det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i sin tid som statsminister var inhabil i flere saker behandlet av hennes regjering, sa saksordfører Grunde Almeland da han la fram komiteens konklusjoner onsdag.

Også tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og nåværende Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) får kritikk av komiteen. Et mindretall i komiteen ønsket å fremme sterk kritikk i begge sakene.

Komiteen mener aksjehandel-saken til Ola Borten Moe (Sp) er svært alvorlig, men gir ikke kritikk, da han gikk av som følge av saken. Anette Trettebergstuen (Ap) får heller ikke kritikk for å ha tildelt verv til venner, da hun også tok ansvar ved å gå av. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) får ikke kritikk for at en venn har hatt midlertidige lederstillinger i statsrådens departement.

– Vi mener denne saken stiller seg annerledes enn de andre sakene i denne innstillingen, og er av en langt mindre alvorlig karakter, sa saksordfører Almeland.

Vil ha nye regler

Både tidligere statsminister Erna Solberg (H) og sittende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) får kritikk for mangelfulle habilitetsrutiner i regjeringen. Bedre opplæring, rutiner og praksis kunne ha redusert sannsynligheten for habilitetsproblemer, og både Støre og Solberg bærer deler av ansvaret for dette, konkluderer kontrollkomiteen.

Komiteen foreslår flere endringer i reglene og rutinene. Blant annet ber de regjeringen gjøre en analyse av hvordan departementene driver opplæring om habilitetsregelverket, og vurdere å utforme en felles praksis.

De ber også regjeringen om å gjøre endringer i habilitetsreguleringen i forvaltningsloven.

– Videre ber vi regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, samt vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene, sa Almeland.

Fikk kritikk for lekkasjer

Tirsdag, dagen før komiteen skulle legge frem sin innstilling, kunne flere medier fortelle om innholdet. Aftenposten, VG og TV2 var blant avisene som kunne fortelle at innstillingen ville inneholde sterk kritikk av Erna Solberg, samt kritikk av Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt.

Lekkasjene fikk tidligere Høyre-statsråd og nåværende leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, til å reagere skarpt.

«Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal legge frem sin innstilling i morgen. Nå lekker den som en sil, og det er åpenbart venstresiden som lekker. Komiteen fortjener null tillit, enda den påstår at den skal gjenoppbygge tillit. For en parodi», skrev hun på det sosiale mediet X, tidligere kjent som Twitter.

---

Dette er habilitetssakene

Tonje Brenna (Ap) varslet 20. juni 2023 at hun hadde vært inhabil da hun utnevnte en venn til styreverv i Wergelandsenteret.

23. juni gikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) av fordi hun hadde tildelt verv til venner. Hun avviser at hun mente å bryte reglene.

21. juli gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) av fordi han hadde kjøpt aksjer i selskaper han behandlet kontrakter for i regjering.

30. august ble det kjent at ektemannen til daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) hadde handlet aksjer uten at hun var kjent med det, noe som hadde vært et brudd på habilitetsreglene.

31. august ble det kjent at Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer mens kona var statsminister. Omfanget av denne aksjehandelen ble kjent utover høsten.

Kilde: NTB

---

STYREVENN: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna får kritikk for sin håndtering av egen habilitet da hun ga et styreverv til en nær venn og tildelte penger til et prosjekt som kom Utøya AS til gode. (Erlend Berge)

DN: Nye opplysninger i Brennas sak

En knapp time før komiteen la frem sin innstilling, kunne Dagens Næringsliv presentere nye opplysninger i habilitetssaken til Tonje Brenna. Brenna og politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet fikk allerede i 2022 vite at penger hun tildelte Wergelandsenteret for et skoleprosjekt, også kom Utøya AS til gode.

I styret i Utøya sitter Brennas ekssamboer som hun har barn med, samt to venninner av henne. Brenna har forklart overfor kontrollkomiteen at hun «opplagt» var inhabil overfor disse.

Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at politisk ledelse den 15. mai 2022 mottok et notat hvor det fremgår at Utøya AS er koblet opp til Wergelandsenteret og støtten til skoleprosjektet 22. juli. Det var over ett år før Brenna (Ap) erklærte seg inhabil. Av de fem millioner kronene som Brenna innvilget til skoleprosjektet i 2023 gikk 2,1 millioner kroner til Utøya AS, ifølge foreløpige tall fra Wergelandsenteret.

Tonje Brenna har forklart i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at verken hun eller embetsverket var bevisst på at de ga økonomisk støtte til Utøya.

– Saken i DN tyder på at Brenna og departementet har valgt å holde tilbake informasjon fra Stortinget. De har ikke sendt over budsjettsøknaden fra Wergelandsenteret, der det ble spesifisert at det ble gitt flere millioner til Utøya AS, sier komitémedlem Hans Andreas Limi (Frp) til VG.

Limi sier til NRK at det for tidlig å si om Fremskrittspartiet vil fremme mistillitsforslag mot statsråd Brenna når habilitetssaken behandles i Stortinget den 5. mars.