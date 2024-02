Ola Ødegaard døydde på Landmo sjukeheim på Dokka på måndag. Det skriv NRK.

Ødegaard var 81 år gammal.

– Ingen har gjort meir for taparane enn han. Utan hans endelause kamp hadde mange fått eit fælt liv.

Det seier Tormod Hilmen, som har kjent Ødegaard sidan 80-talet.

Tøff barndom

I 1993 oppretta Ødegaard stiftinga Rettferd for taperne, og var generalsekretær her fram til han gjekk av med pensjon i 2015.

Stiftinga jobbar for utsette menneske og deira rettar, særskilt i møte med styresmakter og institusjonar.

Sjølv hamna Ødegaard i fosterheim som gut, og seinare blei han plassert på ein spesialskule for evneveike. Dette har han mellom anna fortalt om i boka «Ingen barndom».

Her fortel han også om omfattande omsorgssvikt.

Ødegaard var mange gonger i Vårt Land sine spalter med innlegg der han sette fokus på rettane til barn utsett for overgrep, omsorgssvikt og vald.

Ola Ødegaard blei i 2005 tildelt Kongens fortenestmedalje i gull for arbeidet.

– Redda liv

Hilmen er ein av dei som hadde ein tøff start på livet, og som fekk hjelp av Ødegaard og stiftinga hans.

Tormod Hilmen TRIST: Tormod Hilmen fortel at Hilmen har vore ein god støttespelar for han og mange andre. (Erlend Berge)

– Han opna dørene for eit meir verdifullt liv, seier Hilmen, som mellom anna fortel at det var Ødegaard som hjelpte han med å få økonomisk erstatning frå stat og kommune.

Hilmen har tidlegare fortalt sin historie i Vårt Land.

Han seier Ødegaard var ein rettferdig mann som det var enkelt å få tillit til.

– Det er veldig trist at han har gått bort. Det blir eit tomrom. Han har redda livet til veldig mange menneske.

– Alt det han har gjort for oss blir aldri gløymt. Ingen kan ta den stafettpinnen vidare, meiner Hilmen.

Oppfordra kyrkja

Ødegaard engasjerte seg også i saker knytt til ulike kyrkjesamfunn.

I 2008 talte han under ei «tapargudsteneste» i Vålerenga kyrkje, og der var tala til kyrkja klar:

– Den kyrkja som har fått forsoninga som oppdrag burde ikkje nøle med å be alle som føler at dei har blitt offer for ei kyrkje som ikkje bryr seg om tilgjeving og forsoning.

Han utfordra også kyrkja til å ta opp kampen for de som er sett utanfor det gode fellesskapet.

Dødsfallet kom brått på

– Me kjenner Ola Ødegaard som ein person som tok i dei sakene som ingen andre ville ta i. Å gje dei stemmelause ei stemme var hans store livsmisjon, seier Knut Storberget, statsforvaltar i Innlandet, til NRK.

I den same artikkelen seier kona til Ødegaard, Anne Marie Ødegaard, at dødsfallet kom brått på, etter at ektemannen fekk ein lungebetennelse.

Gravferda skal vera i Østsinni kyrkje i Dokka fredag neste veke.