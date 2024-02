Kronprinsen om kong Harald: Formen er bedre – uklart når han kommer hjem

Onsdag morgen snakket kronprinsparet med kongen på telefon.

– Vi syntes det virket som formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot. Livlegen hans har kommet til Malaysia og har fått dannet seg et første bilde. Tilbakemeldingen hans er tilsvarende som vårt inntrykk, sier kronprins Haakon da han møtte pressen i forbindelse med et planlagt besøk på Finse onsdag ettermiddag.

Han legger til at kongen trolig trenger noen dager for å komme seg på sykehuset i Malaysia, og at det ikke er tatt stilling til når han skal hjem.

– Det er klart at alderen hans tilsier at det er greit å behandle dette ordentlig. De er veldig flinke på sykehuset, og det er fint at det er lagt såpass godt til rette, sier kronprinsen om sin 87 år gamle far.

– Langt hjemmefra

Kong Harald og dronning Sonja er for tiden på privat ferie på Langkawi, som er en øygruppe i Andamanhavet, rundt 30 kilometer utenfor det malaysiske fastlandet.

Det var tirsdag ettermiddag at Slottet sendte ut en pressemelding om at kongen var innlagt på sykehus i Malaysia.

– Det er jo litt langt hjemmefra, men nå går det bedre med ham. Nå trenger han litt ro, så ser det ut som at dette går bedre, sier kronprinsen.

– Vi vet ikke når han kommer hjem. Det får vi ta stilling til senere, sier han videre.

UD har sendt representant

Det ble tirsdag raskt klart at kronprinsparet ikke gjorde endringer i programmet sitt for onsdag.

– Den norske ambassaden i Kuala Lumpur sender en rådgiver til Langkawi som blant annet skal bistå i arbeidet med å koordinere praktisk informasjon til mediene, opplyste kommunikasjonssjef Guri Varpe til TV 2 tidligere onsdag.

Kongen er innlagt på Sultanah Maliha Hospital, ifølge TV 2. Landets statlige nyhetsbyrå Bernama skriver at han er innlagt på en kongesuite på sykehuset. Denne opplysningen er imidlertid ikke bekreftet av sykehuset.

Kongens tilstand er av sykehuset omtalt som stabil.

– God bedring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom tirsdag med et ønske om god bedring til kongen.

– Det var leit å høre at kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia. Jeg vil ønske kong Harald god bedring og håper han snart er frisk igjen, opplyste statsministeren til NTB.

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon. Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom. I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i én uke.

Kong Haralds første post på sitt offisielle program er statsråd fredag 8. mars, altså om en drøy uke. Så langt er det ikke gjort noen endringer i hans program.

Mens han er utenlands, er det Haakon som fungerer som kronprinsregent.