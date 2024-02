Byrådet er i gang med en søknad til Statsforvalteren om dette, melder NRK.

– Vi ønsker å gjøre Oslo enda mer levende, sier kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H).

Oslo må bli definert som et «typisk turiststed» for å få et unntak etter loven om helligdagsfred. For å få denne statusen må butikksalget hovedsakelig skje til turister. Statsforvalteren har tidligere avslått en søknad om dette, men nå vil altså Oslo-byrådet gjøre et nytt forsøk.