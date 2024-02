Støre avviser norske soldater til Ukraina

Støre svarer på spørsmålet etter at den franske presidenten Emmanuel Macron uttalte at det ikke ville være umulig å sende franske soldater til Ukraina. Macrons uttalelse kom etter at flere statsledere hadde et møte om situasjonen i Ukraina i den franske hovedstaden mandag kveld.

Statsminister Jona Gahr Støre sier det ikke er noe tema å bidra med norske soldater.

– Poenget er at dette er ikke en krig mellom Nato og Russland, og skal heller ikke bli en krig mellom Nato og Russland, sier Støre til NTB.

Statsministeren sier spørsmålet ikke ble reist under møtet i Elyséepalasset mandag kveld.

– Det var ingen diskusjon om å bidra med militære styrker heller ikke fra fransk side. Jeg opplever her at Macron har tenkt høyt. Dette er heller ikke noe Ukraina har bedt om, sier Støre til NTB.

