Halden frikirke selger leirstedet “Ytterbøl senter for menighet og misjon” som de har eid siden 80-tallet. Årsaken er at de verken har folk eller økonomi til å vedlikeholde det.

– Det er et veldig fint sted og vi har hatt mye glede av det. Men, vi merker nå at kapasiteten i menigheten til å drive vedlikehold og videreutvikling av stedet har gått nedover, sier Magne Minge, styreleder i menigheten.

Leirstedet har hovedsakelig blitt brukt til ulike leirer i menigheten.

– Det har vært et leirsted og et samlingssted. I menigheten har vi brukt det til barneleirer, ungdomsleirer, konfirmasjonsleirer og menighetshelger.

Eiendommen har også blitt utleid til andre menigheter, organisasjoner og foreninger. Minge mener at kravet til dem som eventuelt skal leie har blitt høyere.

– Det er veldig enkel standard med enkle hytter, så inntekten fra utleie har blitt redusert, forteller han.

Magne Minge, styreleder i Halden frikirke, er overveldet over interessen for leirstedet. (Privat)

Håper på videre bruk

Styrelederen er usikker på om salget kommer til å svekke tilbudet fra menigheten. Det kommer an på hvem som kjøper det.

– Vi har hatt det i bakhodet at vi kanskje kan leie oss inn igjen, og dermed fortsatt kunne bruke stedet til det vi trenger det til. Vi er veldig fornøyd med området og har absolutt et ønske om å bruke det videre.

Overveldende interesse

Interessen for leirstedet har vært overveldende, ifølge Minge.

– Slike tomter blir ikke solgt regelmessig, så eiendomsmegleren hadde ikke noe formening om hvordan det kom til å gå. Vi lurte en stund på om vi skulle vente til våren da været er bedre. Men så ble vi enige om at vi legger det ut for salg, så ser vi hvordan det går. Da raste det inn med folk som var interessert og etter det har saken gått sin gang.

Han forteller at det er litt ulike folk som er interessert i eiendommen.

– Vi har vært i kontakt med flere ulike interesserte kjøpere. Noen er interessert i å drive stedet videre som leirsted og samlingssted. Andre vil drive med utleie og noen virker som at de bare er interessert i å kjøpe fordi det er et veldig fint område å ha i portoføljen hvis man driver med eiendomsutvikling. Vi har også hatt kontakt med fylkeskommunen som vil sikre den for offentligheten.

Blandede tilbakemeldinger

Minge forteller at de har fått blandede tilbakemeldinger fra folk i menigheten.

– Noen mener at det er om å gjøre å bare bli kvitt eiendommen og få mest mulig penger for det. Andre mener at vi må jobbe videre for å prøve å ta vare på det selv, og bruke det som vi har brukt det. Så er det hele spekteret i mellom der.