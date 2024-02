Navalnyjs mor etter å ha sett liket: – De utsetter meg for utpressing

Ljudmila Navalnaja sier i en video på Youtube torsdag at hun har fått se sønnen på likhuset i Salekhard, nærmeste by til straffeleiren der Navalnyj døde.

– I går kveld tok de meg i all hemmelighet til likhuset og viste meg Aleksej, forteller hun i videoen.

Krever hemmelig begravelse

Der sier hun også at myndighetene legger press på henne med begrensninger om hvor, når og hvordan regimekritikeren skal gravlegges.

– De utsetter meg for utpressing. Det er ulovlig. De vil at det skal skje i hemmelighet uten mulighet til å ta farvel. De ønsker å føre meg til en ny grav i utkanten av gravlunden og si at det er der han ligger, sier Navalnaja.

– Det er jeg imot. Jeg vil at dere som hadde Aleksej kjær, at alle som opplever hans død som en personlig tragedie, skal få muligheten til å ta farvel med ham, fortsetter hun.

– Truet med å «gjøre noe»

Navalnaja sier også at dersom hun ikke går med på en begravelse i hemmelighet, har de truet med at de vil «gjøre noe» med liket. Hun har krevd å få liket utlevert umiddelbart.

Hun sier en etterforsker sa til henne at tiden ikke er på hennes side og at «lik brytes ned».

Det har ikke kommet noen umiddelbar reaksjon fra de russiske etterforskerne på Navalnajas uttalelser.

Forgiftet og fengslet

Navalnyj døde forrige uke i straffekolonien der han satt fengslet. Dødsårsaken er ikke kjent, men vestlige ledere legger ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.

Samarbeidspartnerne hans sier dødsattesten oppgir at han døde av naturlige årsaker.

47-åringen ble forgiftet med nervegiften novitsjok i Russland i 2020 og tilbrakte nesten et halvt år på sykehus i Berlin. Da han vendte hjem til Russland i januar 2021, ble han pågrepet umiddelbart.

Fra 2021 og fram til han døde satt han i straffekoloni, dømt for en rekke lovbrudd, inkludert hvitvasking, finansiering av ekstremisme og brudd på meldeplikten mens han lå på sykehus i Tyskland.

Støttespillerne mener anklagene mot Navalnyj var politisk motivert.