Rundt 320.000 personer, eller sju prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år, røykte daglig i 2023, opplyser Helsedirektoratet.

Ingvild Kjerkol (Ap) mener antallet som inhalerer er altfor høyt. Som helseminister har hun et overordnet mål: En tobakksfri generasjon.

Derfor ønsker hun en rekke nye forbud, tiltak og kampanjer utredet i vinter og vår, viser Helsedepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024:

Redusere tilgangen til tobakks- og nikotinvarer.

Nye helsevarsler på sigaretter – og andre tobakksvarer.

Forbud mot e-sigaretter til engangsbruk.

Redusere reklame og eksponering for tobakks- og nikotinprodukter på internett og i sosiale medier.

Kampanjeplan for 2024 og 2025: «planen må ta høyde for eventuell innføring av nasjonalt program for røykeslutt fra 2025».

Sender snart nye lovforslag på høring

– Det haster å få på plass bedre vern mot passiv røyking og flere tiltak for å hindre at barn begynner med tobakks- og nikotinprodukter, skriver Ingvild Kjerkol i et brev til Stortinget.

Da helseminister la fram folkehelsemeldingen i fjor, sa hun at mellom 2025 og 2030 er målet å få ned tobakksbruken med 30 prosent.

Det hårete målet til Kjerkol og Støre-regjeringen er en «tobakks- og nikotinfri generasjon 2010».

– Departementet jobber for tiden med nye forslag til endringer i tobakksskadeloven, og disse vil etter planen sendes på høring i løpet av våren 2024. Dette gjelder først og fremst forbud mot nettsalg og utvidelser av røykeforbudet, melder Kjerkol og skriver at hun håper å kunne legge frem en lovproposisjon for Stortinget i løpet av året.

Snus eske SKIFTE: Snus og sigaretter selges i nøytrale forpakninger. I dag røyker færre nordmenn, mens flere snuser. (Terje Bendiksby/NPK)

Færre røyker, flere snuser

Dette er fakta om nordmenns bruk av sigaretter og andre tobakksvarer: