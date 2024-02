USA foreslår Gaza-resolusjon i FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådet skal tirsdag etter planen stemme over et resolusjonsutkast som krever en umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza. Forslaget er ført i pennen av Algerie, og USA har allerede varslet at de nok en gang vil legge ned veto.

Amerikanerne har nå fremmet sitt eget resolusjonsutkast, som nyhetsbyrået Reuters har sett.

I forslaget understrekes Sikkerhetsrådets «støtte til en midlertidig våpenhvile i Gaza så snart det er gjennomførbart».

Rafah-advarsel

I utkastet slås det også fast at «under de nåværende omstendighetene vil en stor bakkeoffensiv i Rafah resultere i ytterligere skade på sivile og ytterligere fordrivelse, deriblant potensielt til naboland».

Israel har varslet en bakkeoffensiv mot Rafah i mars dersom ikke Hamas setter fri de gjenværende gislene. Rafah ligger på grensa til Egypt helt sør på Gazastripen og huser rundt 1,5 millioner palestinere. De aller fleste av dem er internt fordrevne som har flyktet sørover på Israels oppfordring.

USA er blant en lang rekke av Israels allierte som alt har advart mot en invasjon av Rafah. En bakkeoffensiv vil ha «alvorlige konsekvenser for regional fred og sikkerhet», heter det i resolusjonsutkastet som USA har fremmet.

Peker på forhandlinger

Det er uklart når eller om utkastet vil komme opp til avstemning i FNs sikkerhetsråd.

I resolusjonsforslaget fra Algerie gjentas Sikkerhetsrådets krav om at Israel og Hamas må rette seg etter folkeretten, spesielt når det gjelder beskyttelse av sivile. Utkastet tar også avstand fra tvangsfordrivelse av sivile palestinere og krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle som ble tatt til gissel av Hamas i angrepet mot Israel 7. oktober.

USA har varslet et veto fordi de mener resolusjonen kan sette viktige forhandlinger mellom Israel og Hamas på spill, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Observatører mener imidlertid at USA med sitt eget resolusjonsutkast ikke ønsker å bli betraktet som en som gir fullmakt til den israelske krigføringen som høster stadig større internasjonal fordømmelse.