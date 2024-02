Barth Eide: – Israel må gripe sjansen

USAs utenriksminister Antony Blinken var klar i talen da han lørdag tok opp saken på sikkerhetskonferansen i München. Der er Gaza-krigen blant topptemaene.

– Israel har en ekstraordinær mulighet i månedene framover til faktisk å få en slutt på voldsspiralen og slutte fred med sine naboland, sa han.

– Omtrent hvert eneste arabiske land ønsker nå virkelig å integrere Israel i regionen og normalisere relasjonene. Det vil trygge Israel på måter vi aldri har sett før. Derfor er det viktigere enn noen gang å få på plass en palestinsk stat, sier han.

Talen leses som at USA nå øker presset mot Israel.

Planer har fått nytt liv

Det Blinken sikter til, er de såkalte Abraham-avtalene fra 2020 om en normalisering av forholdet mellom flere arabiske land og Israel.

Planene har nå fått nytt liv, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Dette er noe også amerikanerne har koblet seg på, EU kobler seg på, og vi kobler oss på, sier han til NTB.

Men en slik løsning er ikke mulig uten en tostatsløsning.

– Det er ikke mulig for et eneste arabisk land å normalisere forholdet til Israel nå uten en palestinsk stat, slår Eide fast.

Håpet er nå at Israel griper muligheten.

– Står på Israel

– Da kan det være at den helt forferdelige situasjonen vi har sett til nå, med grusomme lidelser i Gaza, nettopp kan bli sporen til at vi både får en palestinsk stat fortere enn mange har tenkt, og en normalisering mellom Israel og arabisk stater.

– Men nå er det veldig mye Israel det står på, sier Eide.

Så langt er det imidlertid lite som tyder på at Israel og statsminister Benjamin Netanyahu omfavner muligheten.

Fredag avviste han blankt en tostatsløsning og det han omtaler som «en permanent løsning» for palestinerne.

Eide mener på sin side at flere i Israel blir stadig mer åpne for tanken.

Prøver å overleve politisk

– Det jeg hører fra andre israelere jeg snakker med, er at det er mange som er ganske oppgitt over Netanyahu og er stadig mer tydelige på det. De ser at her ligger det en mulighet, sier han.

– Det er en ganske utbredt oppfatning blant mange, både i Israel og utenfor, at Netanyahu er aller mest opptatt av sin egen politiske overlevelse, og at det er hovedmotivasjonen for å holde krigen i gang, sier han.

Samtidig fortsetter det intense bombardementet av Rafah sør på Gazastripen, der over en million palestinere har søkt tilflukt. Ifølge Al Jazeera ble minst 50 mennesker drept i luftangrep over hele Gazastripen natt til søndag.

Lørdag beskrev Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani forhandlingene om en våpenhvile mellom Israel og Hamas som «lite lovenden».

– To alternativer

– Jeg tror egentlig at det er to alternativer nå. For de kommende ukene blir det enten betydelig verre enn det er, med enda mer spredning av konflikten, også på Vestbredden. Ellers så ser vi en rask utvikling i retning av noe som ikke bare blir en våpenhvile, men en politisk prosess, sier Eide.

– Men det krever vel at USA og president Joe Biden blir langt tøffere mot Netanyahu?

– Det gjør han mer og mer, sier Eide, men peker samtidig på at USAs kraft vil tape seg når den amerikanske valgkampen kommer i gang for alvor.

– Da vil alle bli så opptatt av valgkampen at det er vanskelig å ha noen effektiv ledelse.

Ny FN-avstemning

Tirsdag er det ventet en ny avstemning i FNs sikkerhetsråd om å kreve en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. USA ventes å legge ned veto mot resolusjonen, slik de har gjort mot lignende resolusjoner tidligere.

Ifølge Wall Street Journal vurderer Biden-administrasjonen i stedet å sende flere bomber og andre våpen til Israel.





(©NTB)