WSJ: Egypt bygger flyktningleir omringet av betongvegger i påvente av Rafah-flukt

Årsaken for byggeprosjektet er frykt for masseflukt fra Rafah sør på Gazastripen om Israel innleder sin varslede bakkeinvasjon der, skriver avisa.

Området som er avsatt til flyktningleiren, skal være på knappe 13 kvadratkilometer. Den bygges i Sinai-ørkenen, nær grensa mot Gazastripen, opplyser egyptiske tjenestepersoner og sikkerhetsanalytikere til avisa.

Guvernøren i Nord-Sinai-regionen hevder at aktiviteten i området er forbundet med en gjennomgang for å skaffe oversikt over boliger som ble ødelagt i området under Egypts siste militæroffensiv mot IS.

Kriseplan

Egypt mener at mer enn 100.000 mennesker skal kunne huses i leiren, ifølge Wall Street Journal. Leiren blir omringet av betongvegger og ligger langt unna bosatte områder i Egypt.

Den er del av en kriseplan i tilfelle et stort antall palestinere tar seg ut av Rafah og inn i Egypt, heter det videre.

Ifølge FN er det rundt 1,3 millioner mennesker i Rafah. De fleste har flyktet dit fra andre deler av Gazastripen, mange av dem på ordre fra det israelske militæret.

Trusselen om en israelsk militæroffensiv mot Rafah er møtt med sterke internasjonale protester, og USAs president Joe Biden er blant dem som har advart.

Styrket sikkerheten

Egyptiske myndigheter har i ukevis forsøkt å styrke sikkerheten langs grensa mot Gaza med soldater, gjerder og pansrede kjøretøy med håp om å forhindre at et massivt antall desperate palestinere forsøker å ta seg til Sinai-halvøya.

Egyptiske myndigheter har advart Israel mot å drive flyktningene over grensa og sier at det kan få følger for fredsavtalen som ble inngått i 1978.

Om det blir en palestinsk masseflukt til Egypt, vil landet forsøke å begrense antall flyktninger til 50.000 eller 60.000, selv om leiren er bygget for opptil 100.000, skriver Wall Street Journal.