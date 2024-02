Flyktningene rapporterer blant annet å ha opplevd angrep på sivile mål, drap og drapsforsøk på sivile, seksuelle overgrep, tortur, frihetsberøvelse, konfiskering eller plyndring av eiendom, eller deportasjon.

Så langt har Kripos vært i kontakt med cirka 800 av disse og avhørt i underkant av 400 personer, opplyser politiadvokat Anette Berger til Vårt Land.

– Vi fortsetter arbeidet med å samle inn øyevitneskildringer.

Tipsene blir systematisert, og mange av flyktningene blir kontaktet igjen for å gi ytterligere detaljer.

Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

I starten av krigen etablerte Kripos et kontor ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å nå ut til flyktningene da de begynte å komme fra Ukraina.

Da var det den beste løsningen for å få sagt fra til flyktningene at Kripos var interessert i opplysninger. Det ble avviklet etter en stund.

---

Flyktninger fra Ukraina

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har et stort antall ukrainere forlatt landet.

Til sammen er over 6,3 millioner ukrainere på flukt, ifølge FN. De aller fleste har flyktet til andre land i Europa.

Rundt 70 000 av dem har kommet til Norge som asylsøkere. De aller fleste har søkt om midlertidig kollektiv beskyttelse. Man regner med at tallet vil bli over 100.000 i 2024. (Kilde: Faktisk.no)

---

Flyktninger kan tipse digitalt

Nå får flyktninger i stedet et digitalt tipsskjema, hvor de kan oppgi om de har vært vitne til, eller opplevd krigsforbrytelser, og hvor geografisk det skal ha skjedd.

Anette Berger i Kripos sier det er et ledd i etterforskningen hvor man samler informasjon og beviser for mulige, fremtidige straffesaker både i Norge, den Internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) og i andre land.

– Vi er i jevnlig kontakt med Politiets utlendingsenhet og politidistriktene som registrerer flyktninger for å sikre at informasjonen når ut, sier Berger.

Kan havne i norsk domstol

I januar var tallet på ukrainere som hadde søkt kollektiv beskyttelse i Norge rundt 70.000.

– Det er naturlig at en del av de som flykter fra en brutal krig også kan ha vært vitne til mulige krigsforbrytelser, skriver Anette Berger i en e-post til Vårt Land.

Berger sier det kan bli aktuelt med saker også i norske domstoler:

– Dersom personer som kan mistenkes for å stå bak krigsforbrytelser i Ukraina befinner seg i Norge, er det naturlig at en etterforskning og eventuell rettssak skjer i Norge. I saker der den eller de ikke er i Norge, men i et samarbeidende land, er det naturlig at vi deler informasjon vi sitter på, sier hun.

Kartlegger forbrytelser

Samme dag som Russland invaderte Ukraina, i februar 2022, startet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) arbeidet med å kartlegge og dokumentere potensielle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Ukraina er ikke selv medlem av ICC, ei heller Russland. Men ICC kan etterforske krigsforbrytelser i Ukraina fordi medlemsland har bedt om det og fordi Ukraina har gitt tillatelse.

Den internasjonale straffedomstolen ble etablert i 2002 og er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig.

---

Disse etterforsker:

Det er i hovedsak seks typer aktører som etterforsker krigsforbrytelser i Ukraina:

Den internasjonale straffedomstol (ICC).

Ukrainske myndigheter, ledet av riksadvokat Iryna Venediktova.

Internasjonale organisasjoner som FN, OSSE og Europarådet. FNs menneskerettighetsråd har opprettet en egen kommisjon for å samle dokumentasjon, ledet av nordmannen Erik Møse.

Norsk politi og politi i mange andre stater innhenter informasjon. Medlemsland i EU samarbeider i Eurojust om dokumentasjon. Norge samarbeider med Eurojust.

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner (Amnesty International, Human Rights Watch, osv.) og ukrainske aktører som Truth Hounds, Kharkiv Human Rights Protection Group, Center for Civil Liberties og andre.

Også ukrainske og internasjonale medier som gjør egne undersøkelser kan bidra til etterforskningen. (Kilde: Helsingforskomiteen)

---