49 kirkebryllup på valentinsdagen

DROP-IN-BRYLLUP: 49 par valgte drop-in-bryllup i kirken på årets valentinsdag.

Det viser en foreløpig opptelling, skriver Den norske kirke i en pressemelding torsdag morgen.

Undersøkelser Kirkerådet har gjennomført tidligere, viser at mange tenker på kirkebryllup som noe som må være stort, ha mange gjester og ha større budsjett.

– Et kirkebryllup kan være rimelig og enkelt og samtidig like høytidelig, vakkert og romantisk. Men til et betydelig lavere budsjett – og en mye mindre klimabelastning, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.